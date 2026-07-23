Fedez, dimissioni vicine per il rapper. Come sta e cosa dicono gli ultimi esami (rassicuranti) dall'ospedale Stando agli ultimi aggiornamenti sulla salute dell'ex di Chiara Ferragni, il quadro sembrerebbe in fase di miglioramento. Ecco quando dovrebbe uscire dalla struttura.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La luce in fondo al tunnel si avvicina. Il rapper Fedez, dopo il ricovero improvviso dello scorso lunedì 20 luglio, potrebbe essere vicino alle dimissioni dall’ospedale in cui si trova al momento. Sono stati giorni intensi, di esami e controlli critici, ma anche di apprensione per i fan del cantante e per la compagna Giulia Honegger, recentemente diventata madre del loro bambino (il terzo per Federico) Edoardo Lupo. Stando alle ultime indiscrezioni, Fedez avrebbe superato gli accertamenti con riscontri positivi. Ora si attende il ritorno a casa. Ecco i dettagli.

Fedez, l’ipotesi dimissioni in serata dopo il ricovero d’urgenza

Lunedì 20 luglio 2026, in serata, Fedez era stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. La stessa struttura che nel 2023 lo aveva ospitato per un’operazione d’urgenza legata al sanguinamento di alcune ulcere. Anche stavolta, si suppone che il motivo della corsa in ospedale sia l’improvvisa riapertura di una vecchia ulcera, probabilmente a causa dell’assunzione massiccia di antidolorifici.

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Ad ogni modo, martedì 21 luglio Federico Lucia era stato trasferito all’Humanitas, dove si trova attualmente, ricoverato nel reparto di gastroenterologia. Le ultime notizie sulla sua salute, risalenti a ieri, parlavano di una netta ripresa e di controlli positivi per il musicista. Oggi l’Adnkronos ha confermato che gli accertamenti avrebbero dato esiti rassicuranti, portando a ipotizzare le dimissioni già nella serata di oggi. Il quadro resta tuttavia in evoluzione, e la certezza sull’uscita di Fedez l’avremo solo a fatti avvenuti, nel migliore dei casi in serata.

I precedenti problemi di salute di Fedez

La crisi di Fedez è solo l’ultima di una serie di sfortune che hanno colpito l’ex marito di Chiara Ferragni negli ultimi anni. C’era stato l’intervento nel 2022, per l’asportazione di un tumore al pancreas. E poi complicazioni successive, forse collegate a quella prima criticità: nel settembre 2023 il ricovero d’urgenza per emorragia interna, causata da due ulcere; poi nel maggio del 2024 un secondo ricovero analogo, al Policlinico di Milano.

Nel frattempo, ci sono state le disavventure sentimentali, la rottura con Chiara Ferragni, il caso (lanciato da Corona) di Angelica Montini e un problema di abuso di psicofarmaci. Fedez ha resistito stoicamente a tutto questo, spesso mettendo in mostra con coraggio le proprie fragilità. Ora, l’ultimo capitolo in ordine di tempo delle sue sfortune potrebbe lasciarlo di nuovo malconcio. Ma forse più consapevole dell’affetto dei fan e (cosa più importante) della necessità di rimettersi in sesto per prendersi cura del nuovo figlio appena nato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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