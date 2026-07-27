Fedez parla per la prima volta dopo il ricovero: "Pensavo il mio tempo stesse per finire, paura di non riabbracciare i miei figli"

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Fedez torna a mostrarsi, ma questa volta senza corazze. Dopo giorni di silenzio e preoccupazione, il rapper milanese ha scelto di raccontare in prima persona uno dei momenti più delicati della sua vita. Un ritorno a casa che non è soltanto una dimissione dall’ospedale, ma una nuova consapevolezza maturata dopo la paura di non riuscire a riabbracciare le persone più importanti. "Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo", scrive Fedez nel post pubblicato sui social. Una frase che racchiude il senso di una parentesi vissuta tra fragilità, pensieri difficili e la sensazione che tutto potesse cambiare da un momento all’altro.

Fedez: come sta e le prime parole dopo il ricovero

Il cantante è stato ricoverato a Milano dopo un grave sanguinamento causato da un’ulcera, una situazione che ha richiesto cure e trasfusioni. Proprio quei momenti in ospedale sono al centro del suo racconto, con parole che mostrano una versione più intima e lontana dal personaggio pubblico. "Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì", racconta Fedez. Un pensiero ancora più forte perché arriva mentre nella sua vita sta iniziando una nuova fase: la nascita del figlio Edoardo Lupo, avuto con Giulia Honegger. È proprio il legame con i suoi affetti a emergere nel messaggio del rapper.

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La paura per i figli e i ringraziamenti ai donatori

La paura più grande, infatti, non sembra essere stata soltanto quella legata alla malattia, ma la possibilità di non poter tornare dalle persone amate. "La paura di non poter riabbracciare i miei figli mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo", scrive. Dopo un percorso segnato negli ultimi anni da diversi problemi di salute, Fedez ammette di aver ricevuto un nuovo segnale dal proprio corpo: "Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto fermati". Una richiesta che ora vuole ascoltare, con l’obiettivo di recuperare senza perdere il sorriso. Il passaggio più emozionante arriva quando il rapper dedica un pensiero ai donatori di sangue. In una storia Instagram rivela: "Non sarei qui se sei sconosciuti non avessero donato il sangue utilizzato per le trasfusioni che mi hanno salvato la vita". Un ringraziamento che diventa anche un invito a ricordare quanto un gesto anonimo possa avere conseguenze enormi. La foto scelta per accompagnare il messaggio lo ritrae di spalle davanti allo skyline di Milano. Un’immagine simbolica: la stessa città, lo stesso cielo, ma uno sguardo diverso. Fedez è tornato a casa, circondato dai suoi affetti, con la promessa di ripartire da ciò che conta davvero.

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