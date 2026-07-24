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Fedez torna a casa dall'ospedale: dimesso per gli episodi di sanguinamento, riabbraccerà il figlio dopo la crisi e il ricovero

Il rapper milanese è rientrato a casa dopo il trasferimento all’Humanitas di Rozzano e ritroverà il piccolo Edoardo Lupo, nato una settimana fa

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La buona notizia è arrivata: Fedez è stato dimesso dall’ospedale e ha potuto fare ritorno a casa dopo alcuni giorni di ricovero. Stando a quanto riportato dal portale Ansa, infatti, i medici hanno riscontrato un miglioramento delle sue condizioni cliniche, ritenendo concluso il periodo di osservazione. Il rapper potrà così riabbracciare il piccolo Edoardo Lupo, il terzo figlio nato una settimana fa dalla storia d’amore con Giulia Honegger. Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez dimesso dall’ospedale: il rapper torna a casa dopo il ricovero, come sta

Si chiude con un esito rassicurante il nuovo ricovero di Fedez. Il rapper milanese, infatti, è stato dimesso nella serata di ieri dall’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stato trasferito per ulteriori accertamenti dopo un episodio di sanguinamento gastrointestinale. Secondo quanto riferito da Ansa il quadro clinico è migliorato e gli specialisti hanno ritenuto concluso il percorso di monitoraggio, autorizzando il rientro a casa. Una notizia che restituisce serenità ai fan e alla famiglia dell’artista, già segnato negli ultimi anni da diversi problemi di salute e da ricoveri che avevano destato forte preoccupazione. Al momento né Fedez né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, mantenendo il massimo riserbo. L’episodio arriva peraltro a pochi giorni da un momento particolarmente felice nella vita privata del cantante, diventato da poco padre per la terza volta con la nascita del piccolo Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger.

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Dal malore al trasferimento all’Humanitas: cosa era successo

Il nuovo ricovero era iniziato nella serata di lunedì 20 luglio, quando Fedez era stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano in seguito a un episodio di sanguinamento. Dopo i primi accertamenti e una notte trascorsa nel reparto di Chirurgia, i medici avevano disposto il trasferimento all’Humanitas di Rozzano, struttura nella quale il rapper è già seguito da tempo. Stando alle ricostruzioni il problema sarebbe stato provocato dalla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che potrebbe essere stata favorita dall’assunzione di farmaci antinfiammatori. Si tratta di un quadro che richiama quanto accaduto nel 2023, quando Fedez fu operato d’urgenza proprio per due ulcere emorragiche, un intervento che lui stesso definì decisivo per salvargli la vita. Dopo giorni di apprensione, dunque, il cantante può tornare a vivere la sua quotidianità e soprattutto trascorrere del tempo con il neonato Edoardo Lupo.

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