Fedez contro Giovanni Floris, la polemica su DiMartedì, Pulp e gli ospiti ‘di destra’: “Volevano sminuire il nostro podcast”
Il rapper e Davide Marra hanno svelato un retroscena riguardante gli stralci di alcune puntate del loro show che sarebbero dovute andare in onda su La7
È ormai scattata la polemica tra Fedez e Giovanni Floris. Dopo il (chiacchieratissimo) annuncio di Giorgia Meloni ospite a Pulp Podcast, infatti, nella puntata di ieri di DiMartedì si è parlato proprio dello show del rapper e Davide ‘Mr.’ Marra. Sono stati proprio i conduttori del podcast a svelare un retroscena relativo a quanto andato in onda su La7, attaccando apertamente Floris e il suo programma. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Fedez attacca Giovanni Floris: lo sfogo e il retroscena su DiMartedì
A pochissimi giorni dal referendum sulla giustizia, sta facendo parecchio discutere l’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp, il podcast di Fedez e Davide Marra. Nonostante i due abbiano già chiarito di avere invitato anche Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle per un confronto a 360 gradi sulla questione, il loro show è finito nel mirino delle critiche. Anche a DiMartedì, nel corso della puntata di ieri martedì 17 marzo 2026, si è parlato del ‘caso’ Pulp, ma quello che fatto ancora più discutere è stato un retroscena svelato direttamente da Fedez e ‘Mr.’ Marra sui social.
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"Siamo stati contattati dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì. Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri. A quel punto chiediamo il motivo. Intuiamo dalla conversazione che si vuole in qualche modo mettere degli stralci di puntate (…) per sminuire i contenuti del nostro podcast" ha raccontato Fedez attraverso una storia su Instagram, continuando: "E quindi diciamo: ‘Siamo assolutamente disponibili a darvi queste clip a patto che Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast’ (…) Cosa fanno? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili e lo abbiamo fatto in maniera deontologicamente professionale. Complimenti alla vostra di deontologia invece"
Le parole di Davide Marra su Pulp Podcast
Anche Davide Marra si è aggiunto allo sfogo di Fedez: "Ecco a voi, così per screditare tutto il lavoro fatto con Pulp mettendo le domande che Fedez ha fatto, ma ovviamente non mettendo le puntate con esponenti di sinistra, di centro o di altro calibro, ma va bene così". Il co-conduttore di Pulp Podcast ha ovviamente sottolineato come la redazione di DiMartedì abbia cercato di attaccare il suo show citando solo gli ospiti ‘di destra’: "Perché ci avete chiesto solo le puntate con gli ospiti di destra?. ‘Ah no, ma non è per parlare male del vostro podcast, è solo che i vostri ospiti…’. ‘Ah, quindi voi volete mettere Vannacci, Tajani e Gasparri e dire che siamo il podcast della destra, ma non mettere la Salis, Santoro, Fratoianni, tutti gli ospiti di sinistra che ci sono stati. Eh, ottimo, bel lavoro, grandi giornalisti, che bello, veramente al top".
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