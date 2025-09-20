Fedez chiede scusa a Sinner per la rima controversa: "È imbarazzante". Il pubblico rincara la dose
Il rapper ha affrontato la polemica durante il concerto al Forum, ma non tutti hanno apprezzato le sue parole, e qualcuno ha deciso di commentare l'accaduto.
Quando la musica incontra lo sport, possono nascere polemiche che vanno oltre il palco o il campo da gioco. È quello che è accaduto a Fedez, finito al centro delle attenzioni per una rima contenuta in una delle sue nuove canzoni che riguardava Jannik Sinner. Una frase che ha scatenato un acceso dibattito, costringendo il rapper a intervenire pubblicamente.
Fedez: il discorso al Forum di Assago
Non si è trattato di un discorso preparato, ma di un intervento spontaneo davanti ai fan riuniti al Forum di Assago. Dal palco, Fedez ha ammesso di aver sbagliato e di non essere riuscito a esprimere bene il senso della rima. Ha spiegato di essersi assunto tutte le responsabilità, chiarendo che l’intenzione era quella di portare all’estremo alcuni concetti, paragonando sportivi spesso considerati "meno italiani" al campione più amato del momento: "Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa. Porto concetti al limite per dire l’opposto. Stavolta volevo evidenziare il paradosso per cui atleti nati e cresciuti in Italia spesso non vengono considerati italiani per il colore della pelle, e ribaltarlo sullo sportivo italiano più amato. Non ci sono riuscito e il risultato è stato frainteso."
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il chiarimento sulle rime su Jannik Sinner
Per spiegare meglio la sua idea, Fedez ha citato Tutto il Contrario: "Un brano dove io prendo delle tesi e le porto all’esasperazione. Nel brano originale dico: "Sono convinto, sono d’accordo con Dell’Utri, la mafia non esiste" e, ovviamente, io non sono d’accordo con Dell’Utri e porto all’esasperazione dei concetti. E in questo caso quello che avevo l’impressione di fare, mi è riuscito malissimo, era di prendere e utilizzare la stessa lente, lo stesso paradosso che viene utilizzato per degli atleti italiani che nascono, vivono in Italia e che molto spesso non vengono considerati dei veri italiani, perché hanno il colore di una pelle diversa dalla nostra, e applicarlo sul più grande sportivo vivente in Italia".
Le critiche degli utenti web
Dopo le scuse, il dibattito si è spostato anche sui social. Molti utenti hanno apprezzato il gesto del rapper, sottolineando che ammettere un errore davanti a migliaia di persone non è scontato: "Ha avuto il coraggio di chiedere scusa, non tutti lo farebbero" ha scritto qualcuno. Altri, invece, hanno espresso scetticismo, ritenendo le scuse tardive o poco convincenti: "Prima lancia la provocazione e poi si giustifica, ormai il danno è fatto". C’è anche chi ha difeso Sinner, ricordando che "tirarlo in mezzo era fuori luogo, a prescindere dall’intenzione".
Un caso che divide
Le scuse di Fedez hanno quindi diviso il pubblico: c’è chi le considera autentiche e chi invece le giudica calcolate. Resta il fatto che il confine tra provocazione artistica e offesa è sottile, e la vicenda legata a Sinner lo ha dimostrato chiaramente. Ma probabilmente qui si è andati troppo oltre. Per il rapper, la conseguenza è convivere con una rima che voleva essere un paradosso, ma che si è trasformata in un caso nazionale.
Potrebbe interessarti anche
Fedez, il durissimo attacco a Sinner e De Martino nella nuova canzone: scoppia la bufera
Il rapper si esibirà al Milano e ha ‘spoilerato’ sui social una strofa dove non fa s...
Fedez, Selvaggia Lucarelli risponde alle rime contro di lei ed Elodie: “Non fai neanche sold out”
La giornalista ha replicato al ‘dissing’ della scorsa settimana del rapper milanese,...
Fedez vs Tony Effe: il dissing finisce in tribunale, l'indiscrezione
Dopo un anno di scintille, provocazioni, frecciate e, rime infuocate, la lite tra Fe...
Jannik Sinner, un indizio virale (scovato dai fan) allontana la crisi con Laila Hasanovic. Di cosa si tratta
Il tennista, fresco vincitore del terzo turno agli US Open, sarebbe stato 'pizzicato...
Jannik Sinner, spunta l’indiscrezione (choc) sul nuovo amore. E Laila Hasanovic vola a Venezia
Il tennista italiano, impegnato in questi giorni agli US Open, potrebbe avere un fli...
Fedez in barca con Santanchè e La Russa, il rapper rompe il silenzio: cosa ha detto
La foto più discussa della settimana è quella che vede Fedez in barca con la ministr...
Chiara Ferragni, l’affondo social di Fedez e la reazione (pesante) di Lucarelli: “È un poveretto”
Il rapper milanese avrebbe attaccato (indirettamente) l'ex dopo il post pubblicato a...
Fedez, l'assistente Eleonora Sesana vuota il sacco: "Non è per nulla empatico, ma è generoso"
Il braccio destro del rapper ha raccontato cosa significa lavorare con lui tra alti ...