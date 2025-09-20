Fedez chiede scusa a Sinner per la rima controversa: "È imbarazzante". Il pubblico rincara la dose Il rapper ha affrontato la polemica durante il concerto al Forum, ma non tutti hanno apprezzato le sue parole, e qualcuno ha deciso di commentare l'accaduto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quando la musica incontra lo sport, possono nascere polemiche che vanno oltre il palco o il campo da gioco. È quello che è accaduto a Fedez, finito al centro delle attenzioni per una rima contenuta in una delle sue nuove canzoni che riguardava Jannik Sinner. Una frase che ha scatenato un acceso dibattito, costringendo il rapper a intervenire pubblicamente.

Fedez: il discorso al Forum di Assago

Non si è trattato di un discorso preparato, ma di un intervento spontaneo davanti ai fan riuniti al Forum di Assago. Dal palco, Fedez ha ammesso di aver sbagliato e di non essere riuscito a esprimere bene il senso della rima. Ha spiegato di essersi assunto tutte le responsabilità, chiarendo che l’intenzione era quella di portare all’estremo alcuni concetti, paragonando sportivi spesso considerati "meno italiani" al campione più amato del momento: "Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa. Porto concetti al limite per dire l’opposto. Stavolta volevo evidenziare il paradosso per cui atleti nati e cresciuti in Italia spesso non vengono considerati italiani per il colore della pelle, e ribaltarlo sullo sportivo italiano più amato. Non ci sono riuscito e il risultato è stato frainteso."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il chiarimento sulle rime su Jannik Sinner

Per spiegare meglio la sua idea, Fedez ha citato Tutto il Contrario: "Un brano dove io prendo delle tesi e le porto all’esasperazione. Nel brano originale dico: "Sono convinto, sono d’accordo con Dell’Utri, la mafia non esiste" e, ovviamente, io non sono d’accordo con Dell’Utri e porto all’esasperazione dei concetti. E in questo caso quello che avevo l’impressione di fare, mi è riuscito malissimo, era di prendere e utilizzare la stessa lente, lo stesso paradosso che viene utilizzato per degli atleti italiani che nascono, vivono in Italia e che molto spesso non vengono considerati dei veri italiani, perché hanno il colore di una pelle diversa dalla nostra, e applicarlo sul più grande sportivo vivente in Italia".

Le critiche degli utenti web

Dopo le scuse, il dibattito si è spostato anche sui social. Molti utenti hanno apprezzato il gesto del rapper, sottolineando che ammettere un errore davanti a migliaia di persone non è scontato: "Ha avuto il coraggio di chiedere scusa, non tutti lo farebbero" ha scritto qualcuno. Altri, invece, hanno espresso scetticismo, ritenendo le scuse tardive o poco convincenti: "Prima lancia la provocazione e poi si giustifica, ormai il danno è fatto". C’è anche chi ha difeso Sinner, ricordando che "tirarlo in mezzo era fuori luogo, a prescindere dall’intenzione".

Un caso che divide

Le scuse di Fedez hanno quindi diviso il pubblico: c’è chi le considera autentiche e chi invece le giudica calcolate. Resta il fatto che il confine tra provocazione artistica e offesa è sottile, e la vicenda legata a Sinner lo ha dimostrato chiaramente. Ma probabilmente qui si è andati troppo oltre. Per il rapper, la conseguenza è convivere con una rima che voleva essere un paradosso, ma che si è trasformata in un caso nazionale.

Potrebbe interessarti anche