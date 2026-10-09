Fedez, cameriere denuncia l'aggressività della sicurezza di una discoteca dopo una foto al rapper: cosa è successo a Milano Un ragazzo di 22 anni sostiene di essere stato aggredito dagli addetti alla sicurezza dopo aver fotografato il cantante durante una serata. Ora ha presentato denuncia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una fotografia scattata con il cellulare, la richiesta di cancellarla e un episodio che sarebbe poi degenerato in comportamenti aggressivi. È la ricostruzione fornita da un cameriere milanese di 22 anni, che ha denunciato un’aggressione avvenuta all’interno di una discoteca nella periferia nord-occidentale della città, dove quella notte si trovava per lavoro. Secondo quanto sostenuto dal giovane, nella storia sarebbe incluso anche Fedez, presente nel locale insieme alla propria scorta privata. Sul caso sono al momento in corso accertamenti per stabilire con precisione che cosa sia accaduto e chi abbia avuto un ruolo nell’episodio.

La foto a Fedez e la richiesta di cancellarla

I fatti risalgono alla notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, secondo una delle ricostruzioni circolate sulla vicenda. Intorno alle quattro del mattino, il giovane, impegnato nel servizio ai tavoli, avrebbe utilizzato il proprio smartphone per scattare una fotografia al rapper. La presenza dell’artista, accompagnato dai suoi bodyguard, non sarebbe passata inosservata agli addetti alla sicurezza. Stando a quanto riferito dal cameriere nella denuncia, alcuni uomini della security della discoteca e componenti della scorta personale del cantante lo avrebbero avvicinato chiedendogli di eliminare l’immagine appena scattata. Il ragazzo avrebbe acconsentito, cancellando la fotografia dal telefono.

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La vicenda, tuttavia, non si sarebbe conclusa con quel gesto. Secondo il suo racconto, poco dopo alcuni addetti alla sicurezza del locale sarebbero tornati da lui, gli avrebbero sottratto lo smartphone e, sempre stando alla versione del giovane, lo avrebbero consegnato all’entourage di Fedez per controllare che lo scatto fosse stato effettivamente eliminato.

Il presunto pestaggio e l’arrivo dei carabinieri

È nella fase successiva che, secondo la versione del ventiduenne, la situazione sarebbe precipitata. Dopo la restituzione del cellulare, il giovane sarebbe stato colpito da alcuni addetti alla sicurezza della discoteca. Un’aggressione che gli avrebbe provocato lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche.

Intorno alle 4.20, un cliente presente nel locale sembra abbia contattato il numero di emergenza 112 per segnalare quanto stava accadendo. Sul posto sarebbero poi intervenuti i carabinieri del Radiomobile, ma al loro arrivo le persone coinvolte nella vicenda si erano già allontanate. Anche Fedez e il suo seguito non si trovavano più nel locale.

Stando a quanto riportato, agli investigatori sarebbe stata fornita anche una versione che collocava la lite all’esterno della discoteca chiamando in causa il cantante e il suo entourage. Non ci sono al momento prove del coinvolgimento del team del rapper nel confronto, saranno gli accertamenti a stabilire se e in che misura questa ricostruzione corrisponda a quanto effettivamente avvenuto. Al momento la versione più accreditata vede coinvolto principalmente il personale della sicurezza del locale.

La denuncia e le indagini della Procura

Dopo l’episodio, il cameriere si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni, dove è stato visitato e dimesso con una prognosi di tre giorni. Domenica mattina si è quindi presentato in questura per formalizzare la denuncia, consegnando anche il referto medico.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto. Gli investigatori dovranno acquisire le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sia all’interno del locale sia nelle aree esterne, e raccogliere le testimonianze dei dipendenti e delle persone presenti quella notte. Resta quindi da chiarire la dinamica dell’aggressione denunciata dal giovane, così come le eventuali responsabilità individuali. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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