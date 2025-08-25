Fedez, l'assistente Eleonora Sesana vuota il sacco: "Non è per nulla empatico, ma è generoso" Il braccio destro del rapper ha raccontato cosa significa lavorare con lui tra alti e bassi, litigi frequenti, casi mediatici e molto di più: ecco le sue parole.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Stare accanto a Fedez come assistente personale non è certo un lavoro semplice, e questo lo sa bene Eleonora Sesana, braccio destro del rapper ormai da diverso tempo. Soprattutto negli ultimi anni, non deve certo essere stato facile per lei far fronte a tutti i casi mediatici, i momenti di forte crisi, i problemi e i gossip che hanno visto Fedez protagonista, ma fino ad ora Eleonora se l’è sempre cavata egregiamente grazie a una buona dose di pazienza, proprio come ha raccontato lei stessa in una recente intervista a Billboard: ecco cosa ha rivelato.

Fedez, l’assistente Eleonora Sesana: "Il primo incontro? Ero terrorizzata"

In una recente intervista a Billboard, Eleonora Sesana, storica assistente personale di Fedez, ha raccontato cosa significa lavorare con lui, partendo proprio dal loro primo incontro. "È stato un colloquio di lavoro normalissimo, lo ricordo perfettamente, perché ero terrorizzata. Sono andata a casa di Fede, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio c’è stato un mese di silenzio. Ricordo una cosa simpatica, all’inizio lui ha fatto una call pensando che io non fossi presente e ha detto: ‘Con Eleonora va bene, ma credo che ci sia un problema, perché questa ragazza non parla’".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da quel momento la loro collaborazione è cresciuta sempre di più, ed Eleonora è diventata una vera e propria colonna portante, una confidente e un’amica che ha dovuto mettere mano a tutta la sua pazienza per stare accanto a un personaggio non certo facile da gestire, e che spesso le ha dato non poco filo da torcere. "Molta pazienza, riassumendo devo dire che me ne serve tanta", ha infatti sottolineato Eleonora nello svelare il vero segreto per rimanere accanto a Fedez.

Eleonora Sesana: "Fedez non è per nulla empatico, ma è generoso"

"Se dovessi elencare i suoi difetti dovrei stare qui sette giorni, ma sicuramente non è per nulla empatico – ha rivelato l’assistente Eleonora Sesana a proposito di Fedez – Diciamo che è un ragazzo molto intelligente, scaltro, sa sempre trovare la soluzione migliore alle cose che combina. Poi è anche molto generoso, non è una cosa scontata ed è molto bella".

Ad oggi, Eleonora è senza dubbio una figura fondamentale sia nella vita personale che in quella artistica di Fedez, e i due sono arrivati a costruire un legame davvero profondo, proprio come sottolineato dallo stesso rapper in una dedica per la sua assistente pubblicata sui social circa un anno fa. "Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide affrontate. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco. Perché se siamo insieme, tutto pesa la metà", aveva scritto Fedez pubblicando la foto di un tenero abbraccio con Eleonora.

Potrebbe interessarti anche