Fedez svela la gravidanza di Giulia Honegger, finalmente l’annuncio: sarà papà tris dopo Leone e Vittoria
Il rapper ufficializza su Instagram la gravidanza della fidanzata Giulia Honegger: pancione in evidenza e massima riservatezza sulla vita privata.
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