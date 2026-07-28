Fedez costretto a fermarsi, annullati tutti i concerti (anche Assago) fino a settembre: "Il mio corpo ha alzato la mano" Dopo l'ultimo ricovero e le dimissioni dall'ospedale, il rapper ha deciso di cancellare tutti gli appuntamenti live, compreso il concerto più atteso dell'anno al Forum di Assago.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La musica può aspettare, la salute no. È questa la conclusione a cui è arrivato Fedez dopo gli ultimi e delicati problemi fisici che lo hanno costretto a un nuovo ricovero ospedaliero. Una decisione difficile, maturata al termine di giorni particolarmente complicati, che ha portato il rapper ad annullare tutti gli impegni dal vivo previsti tra agosto e settembre, compresa la data del 25 settembre all’Unipol Forum di Assago, uno degli appuntamenti a cui teneva maggiormente e sul quale stava lavorando da mesi.

Fedez e la scelta dopo il ricovero

Rientrato nella sua casa di Milano dopo essere stato dimesso dall’ospedale in seguito a un’emorragia interna, Fedez ha deciso di interrompere ogni attività dal vivo per concedersi il tempo necessario a recuperare completamente. Una scelta che arriva dopo aver ascoltato finalmente i segnali che il suo fisico gli stava inviando da tempo, evitando così di sottoporsi a ulteriori sforzi che avrebbero potuto aggravare la situazione. Ad annunciare la decisione è stato lui stesso attraverso i social, dove ha condiviso un messaggio molto personale. "Il mio corpo ha alzato la mano ancora una volta e mi ha detto "fermati". Anche i medici dicono la stessa cosa e io seguirò il consiglio dei medici", ha scritto, spiegando come questa volta abbia deciso di dare priorità al proprio benessere.

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La confessione di Fedez ai fan

Nel lungo sfogo pubblicato online, Fedez ha raccontato di aver preso coscienza di una realtà che, fino a oggi, aveva spesso cercato di mettere in secondo piano. Ha ammesso di aver continuato per anni a spingersi oltre i propri limiti, senza rallentare nemmeno quando il suo organismo gli chiedeva una pausa, riconoscendo che perseverare sarebbe stato irresponsabile sia nei confronti di sé stesso sia delle persone che gli sono vicine: "C’è la realtà, un corpo che da anni mi sta urlando pietà e che continuamente metto alla prova senza mai rallentare", ha confidato. Parole che raccontano la consapevolezza raggiunta dopo l’ennesima prova difficile, arrivata peraltro in un momento molto delicato della sua vita privata, a poche settimane dalla nascita del figlio Edoardo Lupo.

Il dolore per il concerto del Forum annullato

Tra tutte le rinunce, quella che pesa maggiormente è senza dubbio il concerto previsto al Forum di Assago. Per Fedez non rappresentava soltanto una tappa del tour, ma un progetto costruito con entusiasmo e sacrificio, pensato per presentare nuova musica e uno spettacolo diverso dal solito: "Non riesco a spiegare a parole quanto per me significhi il concerto di settembre al Forum. Volevo arrivare con un disco nuovo. Ho lavorato giorno e notte su qualcosa che per me è bella. Volevo fare qualcosa di speciale per chiunque volesse esserci", ha scritto, lasciando trasparire tutta la delusione per un appuntamento che considerava speciale. Nonostante l’amarezza, il cantante ha però rassicurato il pubblico, spiegando di non avere alcuna intenzione di rinunciare definitivamente ai suoi progetti: "Io non voglio arrendermi allo sconforto. Ho promesso al pubblico che, quando il corpo starà meglio, recupererò gli eventi rimandati", ha assicurato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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