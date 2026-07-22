Fedez ancora sotto osservazione, il ricovero e il silenzio di Chiara Ferragni alimentano interrogativi tra i fan Tra accertamenti medici, massima riservatezza e un'improvvisa assenza dai social, cresce l'attenzione attorno alle condizioni del rapper e alle scelte dell'ex moglie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Le ultime ore sono state particolarmente delicate per Fedez, che dopo il malore accusato nei giorni scorsi è finito in ospedale a Milano per essere sottoposto a una serie di controlli e cure specifiche. La notizia del ricovero ha immediatamente generato preoccupazione tra i fan, soprattutto considerando il recente passato clinico dell’artista e il momento particolarmente intenso che sta vivendo sul piano personale, segnato dalla nascita del suo terzo figlio. Secondo quanto emerso, il rapper sarebbe stato trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli dopo essersi sentito male in serata. Gli accertamenti avrebbero evidenziato una complicazione collegata alla riapertura di una vecchia ulcera, una problematica che sarebbe stata aggravata dall’assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni del cantante, fortunatamente, non sarebbero mai state considerate gravi dai medici, anche se si è reso necessario un periodo di osservazione e monitoraggio prima del ritorno alla normalità.

Le condizioni di salute di Fedez

Le informazioni diffuse nelle ultime ore raccontano di una situazione sotto controllo. Resta però evidente come l’episodio abbia riportato l’attenzione sulle fragilità fisiche che l’artista ha affrontato negli ultimi anni e sulla necessità di continuare a seguire con attenzione il proprio percorso di salute. A colpire è stato soprattutto il fatto che nulla sembrasse far presagire quanto accaduto. Poche ore prima del malore, infatti, il rapper si era mostrato sui social nella tranquillità della propria abitazione, insieme alla compagna Giulia Honegger e al piccolo Edoardo, nato appena pochi giorni prima. Immagini serene che hanno reso ancora più sorprendente la successiva corsa in ospedale.

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Il riserbo della famiglia e di Giulia Honegger

In queste giornate nessuna delle persone più vicine al cantante ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La scelta condivisa sembra essere stata quella del massimo riserbo, evitando commenti sia alla stampa sia sui social network. Un atteggiamento che molti hanno interpretato come la volontà di proteggere un momento particolarmente delicato, lontano dalle inevitabili speculazioni che accompagnano ogni notizia riguardante personaggi molto esposti mediaticamente. Anche la compagna del rapper ha mantenuto un profilo estremamente discreto, senza intervenire pubblicamente sulla vicenda.

Il silenzio di Chiara Ferragni fa discutere

Parallelamente, l’attenzione del pubblico si è concentrata anche su Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, infatti, ha drasticamente ridotto la propria attività online proprio nelle ore successive alla diffusione della notizia del ricovero dell’ex marito.

Per una figura abituata a condividere quotidianamente momenti della propria vita, diversi giorni di quasi totale assenza dai social non sono passati inosservati. Molti utenti hanno interpretato questo comportamento come una forma di rispetto nei confronti della situazione vissuta da Fedez e della recente nascita del piccolo Edoardo, evitando così di attirare l’attenzione mediatica su di sé in un momento così personale per l’ex marito e la sua nuova famiglia. Altri, invece, hanno ipotizzato scenari differenti, alimentati soprattutto da indiscrezioni circolate sui siti di gossip. Tra queste anche quella di un presunto confronto telefonico avvenuto durante il ricovero. Si tratta tuttavia di semplici voci prive di conferme ufficiali, sulle quali nessuno dei diretti interessati ha scelto di intervenire. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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