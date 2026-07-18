Fedez sparisce dai social, ma spunta il motivo: "Nato il figlio con Giulia Honegger", l'indizio social e come si chiama Secondo alcune indiscrezioni, il cantante sarebbe diventato papà per la terza volta: tra riservatezza, silenzio social e dettagli ancora non confermati, cresce la curiosità dei fan.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da alcune ore il nome di Fedez è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una notizia che, se confermata, segnerebbe un passaggio molto importante nella sua vita privata. Secondo quanto riportato da Gente.it, infatti, il rapper milanese sarebbe diventato padre per la terza volta. L’indiscrezione, che riporta fonti affidabili, tuttavia, non è stata confermata direttamente dal cantante né dalla compagna Giulia Honegger. La voce ha iniziato a circolare rapidamente online, alimentando la curiosità dei fan e degli osservatori del mondo dello spettacolo, soprattutto perché arriva dopo mesi in cui la coppia ha scelto di vivere la gravidanza lontano dai riflettori.

La notizia della nascita del terzogenito di Fedez

Secondo quanto riferito dalla testata, il bambino sarebbe nato nel pomeriggio del 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano. Sempre stando alle informazioni pubblicate dal magazine, si tratterebbe di un maschietto e i genitori avrebbero scelto per lui il nome Edoardo Lupo. Per Fedez sarebbe il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger, invece, sarebbe la prima esperienza da mamma. Al momento, però, né il rapper né la stilista hanno pubblicato comunicazioni o immagini che confermino la nascita del bambino, mantenendo una linea di riservatezza che ha caratterizzato l’intera relazione.

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Fedez e Giulia Honegger: una storia vissuta lontano dai riflettori

Fin dall’inizio del loro rapporto, Fedez e Giulia Honegger hanno adottato un approccio molto diverso rispetto al passato. Se la precedente relazione dell’artista era stata raccontata quotidianamente sui social e seguita costantemente dai media, questa nuova fase della sua vita è stata vissuta con maggiore discrezione. Anche la gravidanza è rimasta per lungo tempo lontana dall’esposizione pubblica. Le apparizioni della coppia sono state poche e centellinate, mentre dettagli come il sesso del bambino sono rimasti avvolti nel riserbo fino alle indiscrezioni delle ultime ore. Una scelta che sembra essere stata condivisa da entrambi e che ha contribuito a rendere ancora più sorprendente la notizia della nascita del bebè.

Gli indizi arrivati dai social su Edoardo Lupo

Nei giorni precedenti all’indiscrezione, alcuni follower avevano notato un dettaglio che aveva fatto pensare all’arrivo imminente del bambino. Fedez aveva infatti pubblicato una rara immagine della compagna con il pancione ben visibile, accompagnando lo scatto semplicemente con un cuore bianco. Un gesto normale, ma sufficiente per alimentare le ipotesi dei fan. Da quel momento in poi, però, sui profili social del cantante è calato il silenzio. Proprio questa assenza di aggiornamenti è stata interpretata da molti come un possibile segnale che qualcosa di importante stesse accadendo nella vita della coppia. Per il momento, tuttavia, restano soltanto le indiscrezioni, bisognerà attendere un eventuale annuncio da parte di Fedez o di Giulia Honegger per la conferma definitiva. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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