Chi l'ha visto?, "Federica Sciarelli via dalla Rai: l'ha già annunciato". Il retroscena e chi la sostituisce Dopo 22 anni alla guida di Chi l'ha visto? su Rai 3, la giornalista sarebbe pronta al passo indietro dopo il raggiungimento dell’età pensionabile: si apre il nodo della successione.

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Il futuro di ‘Chi l’ha visto?’ potrebbe essere vicino a una svolta storica. Secondo un’indiscrezione riportata da Affari Italiani, Federica Sciarelli sarebbe intenzionata a lasciare la conduzione dello storico programma di Rai 3 al termine dell’attuale stagione televisiva. Al momento non esistono conferme ufficiali, né da parte della Rai né della giornalista, ma l’ipotesi riaccende il dibattito sul futuro di una delle trasmissioni più riconoscibili del servizio pubblico.

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‘Chi l’ha visto?’, Sciarelli verso l’addio: cosa sappiamo

Sciarelli conduce ‘Chi l’ha visto?’ dal 2004, quando raccolse l’eredità di Daniela Poggi. In questi 22 anni al timone ha contribuito a trasformare la trasmissione in un punto di riferimento della televisione italiana, mantenendo alta l’attenzione sui casi di persone scomparse e sulle principali vicende di cronaca irrisolte. Nel corso degli anni il programma ha ottenuto risultati d’ascolto costanti e ha svolto anche una funzione sociale rilevante, contribuendo alla soluzione di numerosi casi e raccogliendo segnalazioni utili alle indagini. Secondo Affari Italiani, "l’ex conduttrice del Tg3 delle ore 19 avrebbe comunicato nelle scorse ore la sua decisione all’azienda e ai suoi collaboratori".

Il contratto in scadenza e il nodo pensione

L’eventuale addio di Sciarelli non arriverebbe del tutto inaspettato. Due anni fa la Rai aveva infatti sottoscritto con la giornalista un contratto biennale che le ha consentito di proseguire la collaborazione con l’azienda anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile.

Quell’accordo era stato interpretato da molti osservatori come una soluzione temporanea utile a garantire continuità al programma e, allo stesso tempo, a consentire alla Rai di pianificare con calma il futuro della trasmissione. Con la scadenza del contratto ormai vicina, e se davvero la conduttrice avesse deciso di ritirarsi dalla televisione, il tema della successione tornerebbe quindi di strettissima attualità.

Sciarelli lascia la Rai, chi la sostituisce a Chi l’ha visto?

Sostituire Federica Sciarelli non sarà semplice. In oltre vent’anni di conduzione, la giornalista è diventata il principale punto di riferimento di "Chi l’ha visto?", costruendo un rapporto di fiducia con il pubblico difficilmente replicabile nel breve periodo.

Tra le ipotesi emerse negli ultimi anni c’è quella di una soluzione interna. La stessa Sciarelli, in passato, aveva indicato come possibili eredi le storiche inviate Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, due professioniste che conoscono a fondo il programma e ne rappresentano una naturale continuità editoriale.

Parallelamente resta aperta la strada che porta a un volto già affermato della televisione pubblica. Tra le candidature più solide figurano Salvo Sottile e Massimo Giletti. Il primo, tuttavia, sembra destinato a raccogliere l’eredità di Milo Infante a Ore 14. Mentre il secondo difficilmente potrebbe lasciare la conduzione de Lo Stato delle cose. Entrambi avrebbero comunque l’esperienza necessaria per confrontarsi con un format complesso e con l’eredità professionale lasciata da una figura come Federica Sciarelli.

L’ipotesi rinnovo ancora sul tavolo

Non è però escluso uno scenario diverso. La Rai potrebbe infatti valutare un ulteriore rinnovo della collaborazione con Sciarelli, soprattutto considerando la solidità degli ascolti e il ruolo centrale che la giornalista continua a ricoprire all’interno dell’offerta informativa della rete. Un’eventuale conferma consentirebbe all’azienda di rinviare una decisione particolarmente delicata, preservando al tempo stesso un programma che continua a rappresentare uno dei marchi più riconoscibili di Rai 3, oltre a garantire ascolti da podio nella serata del mercoledì. Molto dipenderà dalle intenzioni della conduttrice. Se la decisione di lasciare dovesse essere definitiva, il passaggio di consegne diventerebbe inevitabile. In caso contrario, l’azienda potrebbe tentare ancora una volta di convincerla a proseguire il proprio percorso alla guida del programma rimandando la pensione, come già accaduto due anni fa.

Sciarelli e Milo Infante, la Rai perde i suoi big della cronaca

La questione assume un peso ancora maggiore alla luce dei recenti cambiamenti nel panorama della tv pubblica. La Rai ha infatti appena perso Milo Infante, che dal prossimo settembre traslocherà a Mediaset per condurre un nuovo programma ancora da definire. Negli ultimi anni, Infante e Sciarelli sono stati tra i principali punti di riferimento della cronaca televisiva del servizio pubblico. Perdere entrambi nel giro di poco tempo rappresenterebbe un colpo mortifero per la Rai, che si troverebbe a dover ripensare una parte importante della propria offerta informativa e di approfondimento.

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