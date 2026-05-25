Federico Zampaglione, morto il papà del cantante dei Tiromancino: “È stato un viaggio incredibile”. I messaggi d’affetto dei vip
Si è spento il padre del leader della band romana: la vicinanza dell’ex compagna Claudia Gerini e di colleghi tra cui Alex Britti, Biagio Antonacci e Jovanotti
Grave lutto per Federico Zampaglione. Oggi lunedì 25 maggio 2026, infatti, è morto il padre del cantante dei Tiromancino. Ad annunciarlo è stato Federico stesso, attraverso un toccante post condiviso sui social. L’ex compagna Claudia Gerini e tantissimi colleghi tra Alex Britti, Biagio Antonacci e Jovanotti hanno subito fatto sentire la propria vicinanza al leader della band romana. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Federico Zampaglione, è morto il padre del cantante dei Tiromancino
"Ciao papà. Il nostro è stato un viaggio incredibile" ha scritto nella giornata di oggi lunedì 25 maggio 2026 Federico Zampaglione, annunciando la morte del padre Domenico. "Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito insieme una nuova canzone" ha proseguito il frontman della band romana in un post condiviso sui social con una sua foto, ancora bambino, tra le braccia del papà. "Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre" ha chiosato Zampaglione, ricevendo subito tantissimi messaggi d’affetto e di cordoglio da parte di amici e colleghi.
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"Doddi immenso. Grazie per tutto ciò che hai dato, grande ispirazione per me, ti ho voluto tutto il bene del mondo" ha scritto anche l’ex compagna di Federico, l’attrice Claudia Gerini. Alex Britti ha ricordato gli anni di spensierata gioventù a Roma insieme al cantante dei Tiromancino e a suo padre, che ha sempre ‘tifato’ per il figlio e per la sua carriera nel mondo della musica: "Sembra ieri che ci scarrozzava in giro a suonare con la sua Alfasud celeste". Alla solidarietà si è aggiunto anche Biagio Antonacci ("Amico mio. Papà è in te. Ora più che mai. Tvb"), oltre a Jovanotti, Piotta, Nicola Savino, e tantissimi altri.
L’ultima data del tour dei Tiromancino
Dopo questo periodo di lutto Federico Zampaglione sarà impegnato anche live, per concludere il suo tour Quando meno me lo aspetto dei Tiromancino. La tournée della band iniziata lo scorso aprile a Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino, si chiuderà infatti quest’estate, il prossimo 5 agosto al Festival ‘Emozioni in musica’ di Roseto degli Abruzzi. Di seguito tutte le date:
- 2 aprile 2026 – Cagli (PU), Teatro Comunale
- 10 aprile 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica
- 11 aprile 2026 – Bologna, Teatro Duse
- 29 aprile 2026 – Taranto, Teatro Orfeo
- 12 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico
- 15 maggio 2026 – Catania, Teatro Metropolitan
- 16 maggio 2026 – Palermo, Teatro Golden
- 21 maggio 2026 – Perugia, Teatro Morlacchi
- 22 maggio 2026 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
- 5 agosto 2026 – Roseto degli Abruzzi (TE), XI Festival Emozioni in Musica
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