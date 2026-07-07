Il conduttore Federico Quaranta aggredito da una baby gang a Milano, il racconto choc: "Ho reagito e rischiato grosso" Il conduttore ha raccontato sui social il tentativo di rapina subito mentre tornava a casa, trasformando un episodio di paura in un'analisi sulle tensioni sociali.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Federico Quaranta ha appena raccontato pubblicamente una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il conduttore televisivo, volto noto di Il Provinciale e da anni impegnato nel racconto del territorio italiano attraverso televisione e radio, è stato vittima di un tentativo di rapina a Milano mentre stava tornando a casa dopo un viaggio. Un episodio che lo ha scosso profondamente e che lo ha spinto a condividere sui social non soltanto la sua analisi dei fatti, ma anche una riflessione più ampia sul clima sociale che, a suo avviso, si respira oggi nel capoluogo lombardo.

Federico Quaranta, la tentata rapina e la sua reazione

Secondo quanto raccontato dallo stesso Quaranta, ad avvicinarlo sarebbero stati tre ragazzi molto giovani, interessati ai suoi effetti personali. Tra questi c’era anche un vecchio orologio Omega appartenuto al padre, un oggetto dal forte valore affettivo. Nel lungo messaggio pubblicato online, il conduttore ha scritto: "Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. Per uno zaino. Una valigia". Quaranta ha spiegato di aver reagito all’aggressione, una scelta che oggi considera avventata, pur essendo stata decisiva per evitare conseguenze peggiori. "Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene. Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino. Poteva andare molto peggio", ha ammesso con sincerità. Fortunatamente il conduttore non ha riportato gravi conseguenze e ha voluto rassicurare immediatamente il pubblico: "Sto bene".

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La riflessione del conduttore sulla Milano di oggi

Per Quaranta, l’episodio rappresenterebbe il sintomo di un disagio sociale più profondo. Il conduttore descrive una Milano che assomiglia sempre più a una moderna "Commedia di Dante", ma con un assetto ribaltato rispetto all’opera originale. Da una parte ci sarebbero i quartieri più ricchi, protetti e sempre più esclusivi; dall’altra zone dove le opportunità diminuiscono e le disuguaglianze si fanno sempre più evidenti. Poi si sofferma sui protagonisti dell’aggressione, Quaranta li descrive come ragazzi "Tappezzati di brand, divorati dalla rabbia sociale e dalla vendetta", inserendo il loro gesto in un contesto che va oltre il semplice fatto di cronaca. Secondo il conduttore, quando una comunità perde il senso di appartenenza comune, aumenta il rischio che si creino divisioni, frammentazioni e conflitti. Da qui la sua amara conclusione: "La città smette di essere comunità quando i suoi cittadini non condividono più lo stesso spazio. Soltanto la stessa paura".

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