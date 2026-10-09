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È morto Federico l’Olandese Volante, addio alla storica voce della radio italiana. La causa della morte

Il disc jockey si è spento all’età di 76 anni dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Monopoli: il legame con Carlo Conti

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La radio italiana perde uno dei protagonisti di una delle sue stagioni più floride. Frederik Matthijs Van Stegeren, conosciuto da tutti come Federico l’Olandese Volante, è morto a 76 anni dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Monopoli, in Puglia. Con la sua voce profonda, uno stile fuori dagli schemi e soprattutto una passione viscerale per il rock, aveva attraversato oltre cinquant’anni di storia della radio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Federico l’Olandese Volante è morto: il mondo della radio in lutto

La notizia della scomparsa arriva dopo le informazioni sul ricovero in gravi condizioni nella struttura ospedaliera di Monopoli, in provincia di Bari. La morte di Federico l’Olandese Volante segna la fine di una lunga stagione della radio italiana, quella in cui le emittenti private sperimentavano nuovi linguaggi e i disc jockey contribuivano a trasformare il rapporto tra musica e pubblico. Il suo percorso professionale aveva attraversato realtà importanti come Radio Montecarlo, Rai Radio 2, Radio 105 e RTL 102.5, lasciando un’impronta particolare soprattutto nell’intrattenimento pomeridiano. Per sedici anni, dal 1984 al 2000, era stato una delle voci di punta di RTL 102.5, accompagnando quotidianamente gli ascoltatori con la sua personalità inconfondibile. Negli anni più recenti aveva proseguito l’attività su R101 e Radio Norba, prima di concludere la collaborazione con quest’ultima alla fine del 2024. Il distacco dal microfono, tuttavia, non era stato definitivo: nel 2025 aveva ancora partecipato a trasmissioni speciali e realizzato programmi dedicati alla musica rock.

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Dagli inizi nei Paesi Bassi al successo in Italia: chi era Federico

Nato a Deventer, nei Paesi Bassi, il 19 aprile 1950, Frederik Matthijs Van Stegeren aveva inizialmente intrapreso gli studi di architettura ad Amsterdam, senza portarli a termine. A conquistarlo, infatti, era stata la musica, insieme al desiderio di vivere la radio in prima persona. La sua avventura cominciò negli anni Sessanta con Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per aggirare il monopolio statale. Fu Noel Coutisson ad attribuirgli il soprannome destinato a diventare celebre, ispirandosi al suo percorso radiofonico: da allora Federico l’Olandese Volante sarebbe rimasto il suo nome d’arte. Il trasferimento a Radio Montecarlo rappresentò la svolta decisiva. Carlo Conti ne aveva riconosciuto l’influenza sulla gioventù italiana e sui pionieri delle radio libere. Anche quando aveva annunciato l’intenzione di trasferirsi in Tunisia, Federico non aveva rinunciato completamente alla sua vocazione

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