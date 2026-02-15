È morto Federico Frusciante, chi era lo youtuber e critico cinematografico e la causa della morte
Domenica 15 febbraio 2026 è morto Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico che da anni era un punto di riferimento nel settore
Nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio 2026, è morto Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico che da anni era un punto di riferimento nel settore. Abbiamo appreso la triste notizia dai social ufficiali di Frusciante: "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna". Questa la frase che si legge online e che ha lasciato l’intera community – persone che lo seguivano e condividevano con lui la passione per la ‘Settima arte’, apprezzandone recensioni, giudizi diretti e analisi – senza parole. Al momento sappiamo che la causa della morte è stata un malore improvviso nella sua abitazione, a Livorno. Lo youtuber aveva 52 anni.
Sui social si legge anche: "Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12".
Morto Federico Frusciante: chi era lo youtuber e critico
Federico Frusciante, nato a Pontedera il 28 agosto 1973, era un critico cinematografico e youtuber italiano. Era noto soprattutto per i suoi video inerenti al mondo del cinema: dalle recensioni di film ad analisi di un determinato genere, dai consigli mensili alle monografie su registi. Frusciante era molto attento al cinema indipendente e di serie B, a quelle opere considerate di secondo piano.
Oltre ad aver partecipato a molti festival di cinema, in veste di ospite o giurato, ha scritto interventi su libri dedicati a William Lustig, Ruggero Deodato, Manetti Bros, tra gli altri. Non solo: ha collaborato con riviste come Senza Soste, Deja Vù, Nocturno ed è stato invitato a tenere lezioni nelle Università. Dal 1998 al 2022 è stato socio-propietario della videoteca Videodrone di Livorno.
