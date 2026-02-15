È morto Federico Frusciante, chi era lo youtuber e critico cinematografico e la causa della morte Domenica 15 febbraio 2026 è morto Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico che da anni era un punto di riferimento nel settore

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Account ufficiale Instagram

Nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio 2026, è morto Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico che da anni era un punto di riferimento nel settore. Abbiamo appreso la triste notizia dai social ufficiali di Frusciante: "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna". Questa la frase che si legge online e che ha lasciato l’intera community – persone che lo seguivano e condividevano con lui la passione per la ‘Settima arte’, apprezzandone recensioni, giudizi diretti e analisi – senza parole. Al momento sappiamo che la causa della morte è stata un malore improvviso nella sua abitazione, a Livorno. Lo youtuber aveva 52 anni.

Sui social si legge anche: "Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12".

Morto Federico Frusciante: chi era lo youtuber e critico

Federico Frusciante, nato a Pontedera il 28 agosto 1973, era un critico cinematografico e youtuber italiano. Era noto soprattutto per i suoi video inerenti al mondo del cinema: dalle recensioni di film ad analisi di un determinato genere, dai consigli mensili alle monografie su registi. Frusciante era molto attento al cinema indipendente e di serie B, a quelle opere considerate di secondo piano.

Oltre ad aver partecipato a molti festival di cinema, in veste di ospite o giurato, ha scritto interventi su libri dedicati a William Lustig, Ruggero Deodato, Manetti Bros, tra gli altri. Non solo: ha collaborato con riviste come Senza Soste, Deja Vù, Nocturno ed è stato invitato a tenere lezioni nelle Università. Dal 1998 al 2022 è stato socio-propietario della videoteca Videodrone di Livorno.

