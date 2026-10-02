Federico Fashion Style: "Ho detto no al Grande Fratello per mia figlia. Valeria Marini merita più rispetto, tra Danto e Carmen Di Pietro è finzione" Il parrucchiere e volto tv racconta le sue nuove sfide televisive, ammette di pensare al Grande Fratello e difende Valeria Marini: "È fondamentale nella mia vita"

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Federico Fashion Style non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver attraversato reality, talent e programmi dedicati alla bellezza, il parrucchiere delle star torna in televisione con due progetti molto diversi tra loro. Nella conversazione con Libero Magazine c’è spazio anche per il Grande Fratello: Federico ammette che parteciperebbe volentieri al reality e spiega perché finora ha sempre rimandato questa possibilità. Poi parla di Valeria Marini, sua amica e figura fondamentale del suo percorso, prendendo posizione anche sulle dinamiche che la stanno coinvolgendo nella Casa. E sul rapporto con Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non si tira indietro.

Federico Fashion Style torna in tv: "Ho ideato tutto io, mi sono sentito più a mio agio che mai"

Partiamo dai tuoi nuovi progetti televisivi. Cosa puoi raccontarci?

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Torno con due programmi. Uno si chiamerà Bellissima. Un nuovo format che regala sorrisi alle persone, rendendole bellissime. Ci saranno tante storie, tanti racconti particolari, anche un po’ strappalacrime, che poi finiscono con un lieto fine e una trasformazione allo specchio. Andremo su RTV San Marino tutti i martedì e giovedì, e in replica anche sui canali 10. L’altro programma invece è un podcast che poi è diventato un vero e proprio programma televisivo, Sotto il casco nessuno è santa. Sono interviste in stile Belve, molto carine. Hanno già partecipato Floriana Secondi, Rita De Crescenzo, Flavia Vento, Aida Yespica e tante altre persone. Bellissima è un po’ sulla scia de Il salone delle meraviglie, ma è più emotiva. Un programma un po’ più profondo, ci sono i vissuti e toccheremo delle storie anche molto delicate. È una cosa molto bella. Sotto il casco nessuno è santa si fa in uno studio televisivo, ci sono i contributi, i video. Lo stile è quello di Belve, però sotto il casco di un parrucchiere. Questo programma l’ho ideato io. Ho fatto tutto io.

Quanto ti sei sentito a tuo agio in questo ruolo?

Super a mio agio, anzi forse anche di più rispetto alle cose che ho già fatto. Culturalmente sarà qualcosa di nuovo, quindi ci metti anche più spirito e lo fai con più piacere.

Pensi che il pubblico apprezzerà questa nuova veste?

Secondo me piacerà tantissimo. Abbiamo fatto una puntata zero, l’abbiamo messa online e ha avuto migliaia di visualizzazioni. Ti dico: molto, molto figo.

Tra tutte le esperienze televisive che hai fatto, ce n’è una che oggi non rifaresti?

No. Io sono uno che quando fa le cose le fa con una scelta ponderata. Non faccio le cose senza pensarci due volte, quindi rifarei tutto. Magari non rifarei La Pupa e il Secchione nel momento in cui l’ho fatto, perché arrivavo da Ballando con le stelle, da Il salone delle meraviglie, quindi c’era una sovraesposizione veramente forte. Forse era sbagliato il momento.

Quindi non era il programma in sé, ma il momento della tua carriera?

Esatto. Il momento era sbagliato, non il tipo di contesto.

Il Grande Fratello, Valeria Marini e Danto: "Potrei entrare nella Casa"

Parliamo di Grande Fratello. È un’esperienza che ti manca?

Non nascondo che il Grande Fratello non è una cosa che non mi piacerebbe fare.

Quindi tra Grande Fratello e Isola dei Famosi sceglieresti il primo?

Si. È un’esperienza diversa secondo me. Ho ricevuto tantissime proposte per entrare nella Casa.

Finora cosa ti ha frenato?

Fino ad adesso non l’ho fatto per mia figlia Sophie, che è la mia vita. Infatti lei tutti gli anni mi dice: "Papà, ma tu non andrai mica al Grande Fratello?". E io: "No, no, no, no". Vengo anche da una separazione abbastanza drammatica, quindi ci sono state delle cose legali che non potevo accantonare. Ho passato un momento molto difficile, quindi il Grande Fratello era proprio l’ultimo dei miei pensieri. È chiaro che adesso che è tutto un po’ più risolto ci penserei volentieri.

Quindi possiamo dire che la porta del GF non è affatto chiusa?

Chissà, chissà, chissà.

Restando nella Casa, che posto occupa Valeria Marini nella tua vita e nel tuo percorso professionale?

Valeria Marini fa parte della famiglia, perché è la madrina di mia figlia, quindi è fondamentale nella mia vita. Per lei provo una grande stima, un affetto enorme. Siamo molto complici, siamo amici. Non accetto assolutamente che venga trattata in maniera brutta come negli ultimi giorni. Danto ce l’ha proprio come vizio di fare questa roba. Lui si attacca ai personaggi, come ha fatto con me a The 50. Abbiamo avuto una litigata molto brusca, poi chiaramente loro la montano e fanno vedere quello che gli fa comodo. Lui poi dopo viene e chiede scusa, si mette a piangere, perché comunque si rende conto che è una persona che brilla di luce dell’altro. Credo che possa benissimo farsi conoscere per quello che è, non ha bisogno di aggrapparsi alle persone per uscirne fuori.

Valeria è davvero la persona che vediamo nella Casa?

Sì. Purtroppo delle volte tanti non la giudicano per quello che è davvero, perché ha questo suo modo di fare un po’ da star. Però è una persona buonissima, con un cuore enorme, dolcissima. E Danto nella Casa se ne approfitta di questa cosa. Infatti nell’ultima litigata lei ci è rimasta male per come l’ha trattata lui. Avere riconoscenza non significa "devi farmi da zerbino", come lui invece ha detto.

Quindi secondo te anche la dinamica tra Danto e Carmen Di Pietro è costruita?

Assolutamente sì. Anche perché Carmen Di Pietro ha un figlio della sua stessa età. Mi viene quasi da ridere questa cosa.

Se fossi nella Casa, andresti a dirgli quattro parole?

Molto volentieri. Sai che farei? Neanche entrerei, cioè io sarei là incatenato a lui. Lo sistemerei per le feste.

C’è qualcuno nella Casa che, secondo te, vuole brillare di luce riflessa?

Lui totalmente. Ha proprio la fame del successo.

E chi vorresti vedere sul podio?

Sarebbe anche giusto vincesse Valeria, ma non solo perché è una mia amica, ma anche per darle una gratificazione. Tutti noi la conosciamo come una star, vestita sempre in un certo modo, truccata, parruccata, sempre perfetta. Nella Casa è messa in gioco. E una star che si mette in gioco secondo me potrebbe essere una probabile vincitrice. Poi amo anche Guendalina Tavassi. È proprio la persona che sognavo entrasse e sognavo anche che vincesse lei. Quindi sul podio vedrei Valeria e Guendalina.

Da Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: "Barbara deve tornare in tv"

Ti piace Selvaggia Lucarelli come opinionista del Grande Fratello?

Selvaggia la adoro, mi piace tantissimo. Ci ho fatto Ballando con le stelle, non è mai successo niente tra di noi, oltre a qualche litigata così che ci sta.

E invece cosa pensi dell’arrivo di Barbara D’Urso nella nuova giuria di Ballando con le stelle?

Io ho vissuto tutta la trattativa dall’altra fila perché stavo preparando Barbara per un’altra cosa che stava facendo.

Quindi eri dalla sua parte?

Io ho tifato per Barbara fino all’ultimo istante, perché è un’altra persona buona che magari non è capita da tutti. Fa il suo lavoro egregiamente e quindi, alla fine, se a te una persona piace o non piace è un problema tuo. Non si possono giudicare male le persone che comunque portano dei risultati. Purtroppo la gente parla inutilmente senza sapere. Io so perché ho lavorato tanto con Barbara, tante cose le ho fatte con lei dall’inizio, e ti posso assicurare che è una gran professionista. Se rientra, io ho tifato tantissimo per lei e sono contento che rientri. E sono contento anche che rientri con Milly, un’altra persona molto buona. Barbara manca in televisione, quindi… deve tornare.

Hai fatto praticamente di tutto in televisione. C’è qualcosa che ancora ti manca?

A me piace molto condurre. Mi sto rendendo conto che sto conducendo questo programma in maniera molto bella, molto ironica, quindi mi riesce molto bene.

E al di là della televisione, qual è la cosa che vorresti che il pubblico capisse meglio di te?

La cosa che mi dà più fastidio è una sola: che la gente ti giudica soltanto per le cose che hai. Vedono i saloni, il glamour, il lusso, però non pensano che uno lavora dalla mattina alla sera, dà da mangiare a tanta gente ed è il primo che si sporca le mani, come si suol dire. Il lavoro da parrucchiere lo rifarei tutta la vita. La televisione è una cosa bella, è un divertimento, un di più. Però io, a differenza di chi giudica, la mattina mi sveglio alle sette e mezza per andare al lavoro. È un po’ questo che delle volte fa male. Però poi per il resto faccio la mia strada, ho il mio successo, le persone che mi vogliono bene, mia figlia. Tutto il resto non conta niente.

Se potessi parlare al Federico di vent’anni fa, cosa gli diresti?

Pensa più a te stesso. Non pensare al giudizio degli altri. Sentiti libero, perché la vita è una sola e la viviamo una volta soltanto. Ho dato tanto alle persone che mi sono state vicine. E poi ho ricevuto soltanto delle pugnalate. Perché? Perché sono una persona buona. Forse questo è il mio grande difetto.

E oggi cosa vuoi trasmettere anche ai ragazzi che ti seguono?

Non c’è bisogno di reprimersi per nulla. Ti trovi in un momento dove hai tutto, ma poi non hai niente perché non hai la felicità. Quindi non c’è bisogno di reprimersi per nulla.

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