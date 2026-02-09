Federica Zille, chi è la giornalista di DAZN baciata da Spalletti: l’imbarazzo in diretta e le polemiche Al centro della bufera social dopo il gesto del tecnico bianconero, la giovane inviata ha iniziato la sua carriera come volto di Milan TV. Poi il salto nello streaming.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Il post-partita di Juventus‑Lazio si è trasformato nel set di una polemica nazionale. ‘Colpa’ del bacio (sulla spalla) che Luciano Spalletti ha scoccato alla giornalista di DAZN Federica Zille, nel tentavo di dimostrare il suo punto di vista sul Var. La scena non è passata inosservata sui social, dove si è scatenato un dibattito accesissimo sul gesto dell’ex tecnico della Nazionale. Ecco che cosa è successo in dettaglio e chi è la giornalista coinvolta (suo malgrado) nella vicenda.

Federica Zille, la polemica sul bacio in diretta di Luciano Spalletti

Il video del bacio di Spalletti è rimbalzato in poche ore su X, Instagram e TikTok. E ad accompagnarlo sono stati giudizi decisamente contrastanti. Per alcuni, quello del tecnico toscano è stato semplicemente un gesto ‘teatrale’, mentre in molti lo hanno giudicato inopportuno, se non addirittura una forma di molestia. Spalletti, nelle sue intenzioni, voleva mostrare quanto fosse sottile il confine tra il contatto ‘tollerabile’ e il fallo, spostando il discorso sul Var dal teorico al pratico. Ma il problema, secondo vari utenti social, è che ha utilizzato il corpo di una giornalista come ‘strumento dimostrativo’, e senza il suo esplicito consenso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Federica Zille, da parte sua, ha scelto una linea molto sobria. Dopo l’esplosione delle polemiche, il volto di DAZN ha fatto sapere di non voler alimentare il caso e ha precisato di non aver vissuto il gesto come irrispettoso, definendolo piuttosto come un tentativo goffo di rendere chiaro un concetto astratto. Una posizione che però non ha fermato il fuoco incrociato online.

Chi è Federica Zille

Federica Zille, classe 1990, è originaria di Pordenone e non è arrivata subito al giornalismo sportivo. Dopo la maturità si è iscritta a Ingegneria civile, spinta dal padre, ma il richiamo di scrittura, lingue straniere e sport l’ha spinta a cambiare molto presto strada. Con l’appoggio della madre si è quindi trasferita a Milano, si è iscritta all’Università Cattolica e ha conseguito la laurea triennale in Linguaggi dei Media.

Dopo un breve stage al sito di Tgcom24, per Zille è arrivato il Master in Giornalismo IULM, esperienza che lei stessa ha descritto come decisiva per imparare davvero il mestiere. Poi un altro stage, questa volta a Sport Mediaset, e infine la possibilità di iniziare a lavorare a Milan TV. Per due anni Federica è stata il volto e l’inviata del canale rossonero, finché nel 2018 non è arriva la chiamata di DAZN, realtà di streaming all’epoca appena sbarcata in Italia. Da allora Zille è diventata uno dei volti più riconoscibili di DAZN – insieme a Diletta Leotta e Giorgia Rossi – soprattutto nelle gare di Serie A, unendo competenza, presenza scenica e forte attenzione alla propria identità professionale sui social, che considera parte integrante del suo lavoro. Il suo sogno dichiarato, però, resta uno soltanto: diventare un giorno direttrice di una testata, coordinare una redazione e restituire ai più giovani ciò che ha imparato.

Potrebbe interessarti anche