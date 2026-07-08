Federica Sciarelli verso a La7 dopo Chi l'ha visto, Cairo prova a soffiarla alla Rai: "Porte sono sempre aperte" Federica Sciarelli potrebbe passare a La7 e a parlarne è stato l'editore Cairo. L'ex conduttrice di Chi L'Ha Visto? cambierà rete?

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Federica Sciarelli ha detto definitivamente addio al programma Chi l’ha visto? dopo 22 anni di conduzione. L’annuncio ufficiale è stato fatto durante l’ultima puntata del programma, durante la quale la giornalista ha ringraziato commossa tutti coloro che l’hanno seguita negli anni e anche la squadra Rai con cui ha sempre brillantemente lavorato.

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, è infatti stato comunicato che al momento non è ancora stato trovato un sostituto della conduttrice ma che il team di Chi l’ha visto? è al lavoro per capire le prossime mosse da fare in vista della nuova edizione. Quel che è certo è che in molti sentiranno la mancanza della Sciarelli, che starebbe intanto decidendo come far proseguire il suo futuro lavorativo dopo l’uscita di scena dagli studi Rai.

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Federica Sciarelli e le voci sull’approdo a La7

Si è tenuta di recente la presentazione dei Palinsesti di La7 2026/2027 e, come scritto su Il Fatto Quotidiano, l’editore Urbano Cairo ha fatto sapere ai giornalisti di aver cercato di ingaggiare Federica Sciarelli per un programma sulla sua rete. "La chiamai molti anni fa" – ha continuato lui – "ma lei era molto legata alla Rai e non accettò di venire…". Ora che il programma che lei ha condotto per 22 anni sembra essere acqua passata, le indiscrezioni dicono che Sciarelli possa aver deciso di passare a La7.

In realtà lo stesso Cairo ha affermato che non ci sarebbe stato per il momento alcun contatto tra lui e la conduttrice. Nonostante questo, ha dichiarato che per lei le porte di La7 saranno sempre aperte, soprattutto considerando il grande successo che il programma di Rai 3 da lei condotto ha sempre ottenuto negli anni. Ora che ha deciso di abbandonare la trasmissione, Federica Sciarelli potrebbe quindi decidere di dare una vera svolta alla sua carriera.

Il futuro di Federica Sciarelli

"La stimo moltissimo, è una conduttrice bravissima", ha continuato Cairo parlando di Sciareli. Tra l’altro lui stesso ha parlato anche di come la giornalista non sappia stare con le mani in mano. "Credo farà altre cose", ha affermato. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, anche l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha detto: "Ci mancherà a Chi l’ha visto, ma confidiamo di continuare con lei per altri progetti". Il suo nome sta quindi continuando a circolare tra i vertici ed è sicuramente tra i più chiacchierati di questo periodo, soprattutto in vista della nuova stagione televisiva che inizierà dopo la pausa estiva.

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