È ufficiale, Sciarelli molla ‘Chi l’ha visto’, l’erede sarà una ‘signora’ della Rai: pronte Fialdini, Daniele e Moreno (e una sorpresa) Dopo oltre vent’anni alla conduzione arriva l’addio ufficiale di Federica Sciarelli al programma: la Rai cerca l’erede, i nomi sul tavolo e chi la sostituirà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Terremoto in casa Rai 3. Proprio come si era vociferato nelle ultime ore, infatti, Federica Sciarelli lascerà la conduzione di Chi l’ha visto?. Dopo oltre vent’anni alla guida del programma, la conduttrice si dedicherà a nuovi progetti (ma resterà in Rai). A confermare l’addio è un comunicato ufficiale della tv di Stato, che ora apre la ‘caccia’ all’erede del volto simbolo di Chi l’ha visto? e i nomi sul tavolo non mancano. Scopriamo tutti i dettagli.

Federica Sciarelli conferma l’addio a Chi l’ha Visto?: il comunicato Rai

Dopo oltre vent’anni alla guida della prima serata del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha dato l’addio a Chi l’ha visto?. Si tratta di una delle rotture più significative nella storia recente della televisione pubblica e a confermarlo è stata la stessa Rai, attraverso un comunicato diffuso nelle ultime ore. "Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni" si legge nel comunicato dell’azienda di viale Mazzini. Parole che confermano come il rapporto tra la conduttrice e il servizio pubblico sia destinato a proseguire, anche se con modalità ancora da definire. La nota Rai, tuttavia, affronta anche il tema più delicato: il futuro di Chi l’ha visto? senza il suo volto simbolo: "Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità".

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L’eredità di Federica Sciarelli: chi prende il suo posto alla conduzione di Chi l’ha visto?: tutti i nomi

Federica Sciarelli conduce Chi l’ha visto? dal 2004 e la sua è stata la gestione più lunga nella storia della trasmissione, in onda dal 1989. Nel corso degli anni la giornalista ha trasformato il format in un punto di riferimento per la cronaca ed è inutile sottolineare come la sua eredità su Rai 3 sarà pesantissima. Tra le ipotesi più accreditate per la successione figurano nomi in piena ascesa in casa Rai come Eleonora Daniele (che però ha già in cantiere un nuovo programma in prima serata su Rai 3), così come Francesca Fialdini, simbolo di Da noi… a ruota libera. Scartata l’ipotesi Salvo Sottile (che prenderà il posto di Milo Infante a Ore 14), resta in piedi la pista che porta a Pietro Rinaldi. Stando ad alcune indiscrezioni del portale Hit in corsa ci sarebbero anche i nomi di Paola Perego, Francesca Fagnani e Manuela Moreno, ma non è da escludere una ‘promozione’ per alcune storiche inviate della trasmissione, come Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga.

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