Federica Sciarelli, l’addio a Chi l’ha visto devasta tutti: "Mi è scesa una lacrima". Poi la speranza: "La Rai spera di convincerla" L’ultima puntata andata in onda ieri sera su Rai 3 ha scatenato la reazione dei social: “Si chiude un’era”, ma la Rai ci crede ancora

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Federica Sciarelli saluta Chi l’ha Visto?. Ieri mercoledì 1° luglio 2026, infatti, è andata in onda l’ultima puntata dello storico programma di Rai 3 (di cui la conduttrice è diventata il vero e proprio simbolo dopo oltre vent’anni alla guida), scatenando le reazioni quasi commosse dei social. Dopo l’annuncio dell’addio, tuttavia, quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima puntata di sempre con Federica Sciarelli alla conduzione, anche se in Rai la volontà sarebbe quella di fare tornare la conduttrice sui suoi passi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Federica Sciarelli dà l’addio a Chi l’ha Visto?: la reazione dei social

L’ultima puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli alla conduzione – come anticipato – ha scatenato un’ondata di emozioni sui social. Il popolo del web ha accompagnato i saluti della giornalista con messaggi di affetto, gratitudine e nostalgia, trasformando quella che doveva essere una semplice chiusura di stagione in un vero e proprio evento. Per il pubblico di Rai 3, infatti, l’identità del programma coincide ormai con quella della sua storica conduttrice, al timone della trasmissione da oltre vent’anni. "Per me Chi l’ha visto finisce qui… non esiste Chi l’ha visto senza Federica… ti ho guardato dai 18 ai 40 anni. Grazie per tutte queste serate" si legge sui social, e ancora: ""Probabilmente con stasera si chiude l’era di Chi l’ha visto durata 40 anni."

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L’addio, tuttavia, è arrivato: "Elegante e misurata anche negli ultimi saluti. La passeggiata poteva continuare, come continua in Rai 1 per Mara Venier. Perché per Federica Sciarelli deve finire?". La commozione è stata uno dei temi ricorrenti della serata. "Si è chiusa un’epoca. Ci mancherai moltissimo! Buona vita dottoressa Sciarelli", "Mi è scesa una lacrima." C’è anche chi ripensa al lungo percorso della conduttrice: "Mamma mia, 22 anni volati… sembra ieri. Grazie". Non manca, tuttavia, chi invoca a un ripensamento: "Federica ripensaci, sei indispensabile e insostituibile".

L’eredità di Federica Sciarelli: la Rai prova a convincerla a ripensarci

L’addio di Federica Sciarelli apre inevitabilmente il dibattito sul futuro di Chi l’ha visto?. Dopo la conferma della volontà della giornalista di dedicarsi ad altri progetti, si è subito aperto il toto-nomi per la successione. Tuttavia, diversi profili dati inizialmente in pole position avrebbero declinato la proposta: secondo le indiscrezioni, avrebbero detto no l’ex direttore Stefano Coletta, così come Eleonora Daniele, Francesca Fialdini e anche l’inviata Chiara Cazzaniga. Tra i nomi ancora in circolazione restano quelli di Pino Rinaldi e Luisella Costamagna, ma la partita sarebbe tutt’altro che chiusa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Rai starebbe tentando fino all’ultimo di convincere Federica Sciarelli a rivedere la sua decisione, come già accaduto nel 2024, quando la conduttrice sembrava pronta a lasciare salvo poi firmare un nuovo contratto biennale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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