"Federica Sciarelli a Ballando con le Stelle", l'annuncio a sorpresa di Milly Carlucci a Da Noi a Ruota Libera. Poi il nome di chi sostituirà Paolo Belli La conduttrice svela a Francesca Fialdini gli ultimi spoiler sulla nuova stagione dello storico programma del sabato sera. Rimane un unico mistero

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Ad aprire la prima puntata della nuova stagione di Da Noi a Ruota Libera, domenica 27 settembre 2026, a raccontarsi a Francesca Fialdini arriva la regina del sabato sera di Rai Uno, Milly Carlucci.

Milly Carlucci: Federica Sciarelli ballerina per una notte

A pochi giorni dalla partenza della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle la conduttrice svela subito una grande sorpresa che riguarda la prima puntata del dance show di RaiUno. Oltre alla rassegna delle coppie concorrenti infatti, Milly Carlucci annuncia il nome della prima "Ballerina per una notte" e si tratta davvero di un nome inaspettato, quello di Federica Sciarelli, storica e amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? Programma che ha lasciato dopo 22 anni passando il testimone della conduzione alla ex inviata Raffaella Griggi.

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Gli annunci però, non finiscono qui. Sebbene quasi tutto fosse stato già svelato, dai nomi del cast alle coppie concorrente-maestro, rimaneva un’ultima incognita su questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, ovvero il ruolo di Paolo Belli che non andrà in video e chi lo sostituirà.

"Quest’anno non avremo Paolo Belli in Sala delle Stelle", spiega Milly Carlucci. "Lui è stato protagonista involontario di una vicenda tragica, dolorosissima, di cui non voglio parlare proprio perché ci sono famiglie coinvolte e lui non rientrerà a Ballando, un luogo troppo spensierato per una persona che porta sulle spalle tutto il peso della tragedia che gli è capitata. Noi rispettiamo il suo dolore e lo aspettiamo di nuovo davanti alle telecamere, ma ci siamo guardati intorno in famiglia per cercare chi poteva sostituirlo e la scelta è caduta su Simone Di Pasquale".

Sarà dunque il decano dei maestri di Ballando, nel cast sin dalla prima edizione del 2005, a gestire i collegamenti con la Sala dove i concorrenti attendono il momento di scendere in pista.

Arriva poi, dopo un messaggio della tribuna del popolo Rossella Erra, anche l’annuncio che sarà Francesca Fialdini insieme a Simona Ventura a gestire il famoso tesoretto al posto di Alberto Matano, passato a sedere al bancone della giuria armato di paletta.

"Due forze della natura, l’una diversa dall’altra. Ne vedremo delle belle!" commenta soddisfatta Milly Carlucci. Tutto svelato? Quasi, perché la stessa conduttrice non scioglie ancora l’unica riserva rimasta: la giuria e dunque ancora nessuna conferma sul tanto chiacchierato nome di Barbara D’Urso: "La giuria non la posso spoilerare ancora, sarà l’ultima cosa" dice la conduttrice.

L’appuntamento con tutte queste novità è per sabato 3 ottobre in prima serata su RaiUno.

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