Grande Fratello, Federica Petagna volta pagina e si sposa con Yuri Orlandi: chi è lui e il doloroso motivo per cui ha detto sì La proposta arriva dopo pochi mesi di relazione, ma dietro al "sì" dell’ex protagonista di Temptation Island e GF c’è una storia molto più profonda e difficile.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Federica Petagna ha deciso di sposare Yuri Orlandi e, dopo l’annuncio della proposta, ha voluto spiegare a chi ha considerato troppo rapida questa scelta perché, per lei, quel "sì" rappresenti invece qualcosa di estremamente consapevole. L’ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello ha affidato ai social un lungo messaggio nel quale ha raccontato il legame con il compagno, ma soprattutto una prova dolorosissima che i due hanno dovuto affrontare insieme e che, secondo Federica, ha cambiato profondamente il loro modo di guardare al futuro.

Federica Petagna e Yuri Orlandi: la loro storia e chi è lui

Il pubblico aveva conosciuto Federica durante la dodicesima edizione di Temptation Island, quando aveva deciso di mettere alla prova la relazione con Alfonso D’Apice, segnata soprattutto dalla forte gelosia di lui. Dopo un primo riavvicinamento al falò di confronto, la coppia aveva però annunciato la separazione alcune settimane più tardi e Federica aveva iniziato a frequentare Stefano Tediosi, rapporto poi proseguito anche all’interno del Grande Fratello. Dopo diversi tira e molla, anche quella relazione è arrivata al termine. Pochi mesi più tardi Federica è uscita allo scoperto con Yuri Orlandi, manager per talent con il quale il rapporto è diventato rapidamente importante. Ora è arrivata la proposta di matrimonio, accolta senza esitazioni: "Sì, in questa vita, in tutte le vite ed in ogni universo possibile!".

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Il motivo del matrimonio con Yuri

A chi ha parlato di una decisione prematura, Federica ha risposto raccontando qualcosa che finora non aveva condiviso in questi termini. Lei e Yuri avevano iniziato a vivere il sogno di diventare genitori, immaginando insieme una famiglia e un futuro condiviso. Poi, però, quella gravidanza si è interrotta: "Per un attimo abbiamo vissuto il sogno più grande: diventare genitori. È arrivata una gravidanza e, insieme, abbiamo iniziato a immaginare il nostro futuro, progettando ogni dettaglio con il cuore pieno di speranza. Poi, in un giorno qualunque, quel sogno si è spezzato. Ho perso la gravidanza". Un’esperienza che Federica descrive come una delle prove più difficili mai affrontate e che l’ha portata anche a interrogarsi sulle proprie responsabilità: "Ho sbagliato qualcosa? È colpa mia?". Domande alle quali, come lei stessa sottolinea, spesso non esiste una risposta.

La scelta di Federica di sposare Yuri

Proprio durante quel momento difficile, Yuri è rimasto al suo fianco, diventando per Federica la persona con cui condividere non soltanto la felicità, ma anche la fragilità e il dolore. È questa presenza ad aver dato un significato ancora più forte alla scelta di sposarsi, secondo il racconto dell’ex gieffina: "Con te ho capito che l’amore non è solo condividere i momenti belli, ma scegliersi ogni giorno, soprattutto quando la vita mette alla prova. E tu mi hai scelto, mi hai amata nelle mie fragilità, senza mai lasciarmi sola."

Per Federica, dunque, il matrimonio non rappresenta una decisione presa soltanto sull’onda dell’entusiasmo, ma il passo successivo di una coppia che ha già affrontato una prova importante. La perdita della gravidanza resta una ferita, ma anche un ricordo che entrambi porteranno con sé, mentre guardano alla famiglia che desiderano costruire. "Ti sceglierei ancora, mille volte. Ti direi "sì" in ogni vita, perché sei la mia casa, il mio equilibrio, il mio posto felice", spiega sui social la giovane.

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