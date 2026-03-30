Federica Pellegrini, polemica social per ‘l’ultima cena’ prima del parto: “Quanto te la meni”. Lei risponde a tono L’ex nuotatrice, ormai al nono mese di gravidanza, è stata fortemente criticata per il suo ultimo post social: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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L’ex campionessa Federica Pellegrini è ufficialmente entrata nel nono mese della sua seconda gravidanza dopo la nascita della piccola Matilde, avvenuta nel 2024. Per lei e il marito Matteo Giunta si prospetta dunque un periodo molto pieno, dato che accudire due bimbi piccoli non è certo facile per nessuno. Nelle ultime ore, Federica ha infatti scherzato proprio su questo pubblicando sui social alcune immagini della sua ‘ultima cena’ con il marito prima del parto. Un post che tuttavia ha fatto nascere immediatamente una forte polemica con molti utenti del web che si sono scagliati contro l’ex nuotatrice, portandola anche a replicare in prima persona: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Federica Pellegrini: "Non so come faremo", ma il web insorge

Ieri sera, Federica Pellegrini ha pubblicato sui social alcune immagini di una romantica cena con il marito Matteo Giunta, probabilmente l’ultima uscita spensierata prima dell’arrivo della loro seconda figlia. "Il pensiero è sempre stato quello: ‘Non so come faremo ma il modo lo troviamo’. Scrivere ‘l’ultima cena’ fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così", ha scritto Federica a corredo delle immagini. Quello che doveva essere un post carino e ironico per condividere con i fan un momento speciale della loro vita, si è però trasformato quasi subito in polemica. Molti utenti del web hanno infatti reagito negativamente alle parole della Pellegrini, inondandola di commenti particolarmente pungenti.

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"Farete quello che fanno tutti i genitori", si legge in un commento al di sotto del post Instagram. E ancora: "Chissà che partorisci e la finisci…", "Vogliono fare i figli e poi si fanno il problema di non potere più andare a divertirsi. Penosi", "Quanto te la meni con questa gravidanza non voluta. Siamo nel 2026 e se non si vuole una gravidanza i metodi ci sono", "Vivete una vita agiata. Hai la tua famiglia vicino. I tuoi genitori sempre presenti, visto tutti i tuoi impegni e di Matteo. Ci sono famiglie che non arrivano in fondo al mese. Mamme che sono sole senza aiuto di nonni", e molti altri.

Federica Pellegrini replica alle polemiche: "Cattiveria e poca comprensione del testo, un mix letale"

A seguito dei numerosi commenti negativi e delle critiche di chi ritiene che Federica Pellegrini non possa lamentarsi dei disagi e delle difficoltà di qualsiasi genitore alle prese con due bimbi piccoli, avendo a disposizione molti aiuti e una vita più agiata di quella di altre persone, la stessa nuotatrice ha deciso di intervenire per rispondere a tono. "Secondo me bisognerebbe leggere bene e con una discreta comprensione del testo le varie interviste evitando di soffermarsi sempre e solo sui titoli acchiappa like… ma ovviamente poi ognuno vive come vuole", ha scritto Federica, per poi sottolineare nuovamente il suo pensiero al di sotto di un altro commento scrivendo: "Cattiveria e poca comprensione del testo, un mix letale".

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