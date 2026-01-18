Federica Pellegrini chiede scusa a Silvia Toffanin: "Sei venuta un mese fa, mi hai nascosto la pancia: che bugiarda!" La Divina racconta nella puntata di domenica 18 gennaio di Verissimo, tutte le emozioni della sua seconda gravidanza

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 18 gennaio 2026 di Verissimo, ci sono Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia, che ha già una figlia, nata due anni fa, Matilde, è ora in attesa della seconda figlia. La nuotatrice svela che la bimba nascerà ad aprile, dunque è al settimo mese di gravidanza e infatti, quando entra in studio, la sua pancia è già prominente.

Federica Pellegrini a Verissimo si scusa con Silvia Toffanin e racconta le emozioni della nuova gravidanza

Prima dell’intervista anzi, ancora prima dei saluti con la conduttrice, Federica Pellegrini mette subito le mani avanti dicendo a Silvia Toffanin. "Ti devo chiedere scusa!" La Divina infatti, era stata ospite qualche settimana fa del salotto del weekend di Canale 5, ma aveva tenuto il segreto sulla nuova gravidanza, privando, tra l’altro, la conduttrice, della possibilità di dare la notizia prima di tutti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E infatti, la prima parte dell’intervista è tutto uno scherzoso rimprovero verso la campionessa, capace di celare un così grande segreto: "Ma tu sei venuta qui, quando, un mese fa? E dov’era tutta questa pancia?" chiede Silvia Toffanin. "Ora è esplosa, perché dopo il sesto mese la pancia letteralmente esplode però, c’era già ma non si vedeva: era nascosta bene dai!" risponde l’ospite, e la conduttrice: "Io mi sono andata a rivedere le foto, perché sì, avevo notato i tratti del viso più tondi, poi nelle foto ho visto che avevi un pantalone a vita molto alta". "Ti devo chiedere scusa!" ribadisce Federica Pellegrini, mentre Matteo Giunta ci mette il carico: "Dopo l’intervista mi ha chiamato dicendo: ‘non se ne è accorto nessuno!'" "Che bugiarda!" scherza ancora Toffanin.

La campionessa, racconta poi come ha scoperto di essere incinta per la seconda volta, una scoperta davvero inaspettata: "Ero a registrare un programma, mi è saltato il ciclo ma pensavo fosse lo stress. Abbiamo aspettato a fare il test, perché dicevamo ma dai, ma sarà… E invece…."

Il papà, dice: "Sono contento, preoccupato, ma contento, che Matilde avrà una sorellina. Io sarò in minoranza in casa, ma magari prenderemo un altro cane maschio"

Il nome della piccola è già deciso, ma è ancora top secret. Federica e Matteo danno solo qualche indizio, svelando anche un retroscena famigliare: "Il nome è già stato scelto, ma l’ha scelto Matilde non noi, ed è il nome della protagonista di un libro particolare che lei ama tanto. L’etimologia del nome vuol dire ‘serena’ quindi va bene. Nasce ad aprile".

"Perché non l’hai detto prima?" chiede Silvia Toffanin: "Io l’ho vissuta come una cosa molto intima, anche Matteo mi diceva che avremmo dovuto dirlo pubblicamente che aspettavano una seconda figlia, però in quel momento era come se lo vivessimo solo noi, una cosa più nostra, quindi volevo aspettare".

Matteo Giunta non fa che fare complimenti alla compagna: "Sono due anni che siamo distrutti ma felici. Io non so come è possibile, ma ogni anno sono sempre più innamorato di lei, è una continua scoperta".

"Riuscirai a fare il parto in acqua questa volta?" chiede, per concludere, Silvia Toffanin, e la risposta di Federica Pellegrini, che ha avuto un primo parto un po’ complicato, è netta: "questa volta faremo le cose precise, perchè l’altra volta, anche per la bambina è stata una situazione faticosa, ora sto facendo tutti i controlli medici di avvicinamento, la situazione non è tanto diversa dall’altra volta quindi sarà di nuovo un cesareo, ma sarà programmato".

Potrebbe interessarti anche