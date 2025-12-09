Trova nel Magazine
Federica Pellegrini, attimi di panico per la figlia Matilde in ospedale: "Occhi in su, il respiro si fermava"

Febbre alta, convulsioni e la corsa in ospedale: "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso". Come sta la piccola.

Federica Pellegrini, attimi di paura per la figlia Matilde in ospedale
Attimi di grandissimo spavento per Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto ha dovuto portare in emergenza sua figlia, la piccola Matilde, in ospedale per le convulsioni febbrili. A farlo sapere è stata proprio mamma Fede, che nel suo profilo Instagram questa mattina (martedì 9 dicembre 2025), ha postato una foto nel letto del Sacro Cuore Don Calabria (Verona) mentre tiene stretta la mano della bimba avuta insieme al marito Matteo Giunta: "Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!!", ha scritto la nuotatrice nella didascalia, facendo sapere che non è la prima volta che accade. Poi, sempre nel post, Pellegrini ha spiegato nel dettaglio cosa è capitato, fino alla corsa all’ospedale veronese con sua madre, in attesa che Giunta le raggiungesse dalla Polonia dove si trovava per lavoro.

Federica Pellegrini, paura per la figlia Matilde: come sta la piccola e cosa ha avuto

Un giorno dell’Immacolata pieno di paura per Federica Pellegrini, costretta a portare la figlia Matilde in ospedale con la febbre molto alta. La campionessa ha descritto in un post social cosa è capitato alla bambina: "Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava …. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita)con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura".

Poi la corsa all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria insieme alla madre: "Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri ….. È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei….aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio". Ora la situazione è sotto controllo, e il peggio pare essere passato. Tantissimi i messaggi di amici e colleghi sotto al post: da Fabio Fognini, a Enzo Miccio, passando per Gianluca Gazzoli, Elena Sofia Ricci, Pasquale La Rocca, Chiara Francini, Pierluigi Pardo e tantissimi altri.

Programmi

