Attimi di grandissimo spavento per Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto ha dovuto portare in emergenza sua figlia, la piccola Matilde, in ospedale per le convulsioni febbrili. A farlo sapere è stata proprio mamma Fede, che nel suo profilo Instagram questa mattina (martedì 9 dicembre 2025), ha postato una foto nel letto del Sacro Cuore Don Calabria (Verona) mentre tiene stretta la mano della bimba avuta insieme al marito Matteo Giunta: "Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!!", ha scritto la nuotatrice nella didascalia, facendo sapere che non è la prima volta che accade. Poi, sempre nel post, Pellegrini ha spiegato nel dettaglio cosa è capitato, fino alla corsa all’ospedale veronese con sua madre, in attesa che Giunta le raggiungesse dalla Polonia dove si trovava per lavoro.

Federica Pellegrini, paura per la figlia Matilde: come sta la piccola e cosa ha avuto

Un giorno dell’Immacolata pieno di paura per Federica Pellegrini, costretta a portare la figlia Matilde in ospedale con la febbre molto alta. La campionessa ha descritto in un post social cosa è capitato alla bambina: "Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava …. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita)con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura".

Poi la corsa all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria insieme alla madre: "Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri ….. È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei….aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio". Ora la situazione è sotto controllo, e il peggio pare essere passato. Tantissimi i messaggi di amici e colleghi sotto al post: da Fabio Fognini, a Enzo Miccio, passando per Gianluca Gazzoli, Elena Sofia Ricci, Pasquale La Rocca, Chiara Francini, Pierluigi Pardo e tantissimi altri.

