Federica Pellegrini mamma bis, la vita cambia ancora: “Tiralatte e 10 magliette al giorno”. Il ruolo decisivo del marito Matteo Giunta
Federica Pellegrini racconta su Instagram i primi tre mesi con la secondogenita Rachele: tra nuovi ritmi, gestione della quotidianità e la complicità con Matteo Giunta.
Federica Pellegrini si racconta ancora una volta senza filtri. La ex nuotatrice, oggi mamma di due bambine, ha condiviso su Instagram un lungo pensiero dedicato alla sua nuova routine con la secondogenita Rachele, nata lo scorso 2 aprile. Tra notti spezzate, poppate continue e piccoli momenti di caos domestico, la "Divina" mostra il lato più reale della maternità.
Nel suo racconto social emerge un mix di ironia e concretezza che fotografa bene i primi mesi con un neonato. Tra le sue parole anche una riflessione che riassume tutto: "Ho scoperto il potere del tiralatte e che ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi".
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Federica Pellegrini mamma bis, la nuova vita con Rachele: tra notti insonni e tiralatte
La quotidianità in casa Pellegrini-Giunta è fatta di incastri continui. Con la piccola Rachele ancora neonata e la primogenita Matilde di poco più di due anni, le giornate scorrono tra organizzazione, stanchezza e nuove scoperte. Nel suo post la campionessa racconta senza giri di parole alcuni aspetti molto concreti della vita da mamma bis: "Che si può allattare ogni 3 ore, che alla sera nel dubbio comunque piangono, che possono dormire anche di giorno", oltre alle inevitabili difficoltà quotidiane come il cambio continuo di magliette e la gestione dei ritmi familiari.
Non mancano però anche piccole soluzioni che fanno la differenza, come il supporto del tiralatte e l’aiuto dei nonni, che diventano parte fondamentale della gestione quotidiana di una giovane famiglia con due bimbe piccole.
Il messaggio del marito Matteo Giunta
"Che è proprio vero, ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi, più preparati forse ma differenti"
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