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Federica Pellegrini mamma bis, la vita cambia ancora: “Tiralatte e 10 magliette al giorno”. Il ruolo decisivo del marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini racconta su Instagram i primi tre mesi con la secondogenita Rachele: tra nuovi ritmi, gestione della quotidianità e la complicità con Matteo Giunta.

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Redazione

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Federica Pellegrini
IPA

Federica Pellegrini si racconta ancora una volta senza filtri. La ex nuotatrice, oggi mamma di due bambine, ha condiviso su Instagram un lungo pensiero dedicato alla sua nuova routine con la secondogenita Rachele, nata lo scorso 2 aprile. Tra notti spezzate, poppate continue e piccoli momenti di caos domestico, la "Divina" mostra il lato più reale della maternità.

Nel suo racconto social emerge un mix di ironia e concretezza che fotografa bene i primi mesi con un neonato. Tra le sue parole anche una riflessione che riassume tutto: "Ho scoperto il potere del tiralatte e che ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi".

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Federica Pellegrini mamma bis, la nuova vita con Rachele: tra notti insonni e tiralatte

La quotidianità in casa Pellegrini-Giunta è fatta di incastri continui. Con la piccola Rachele ancora neonata e la primogenita Matilde di poco più di due anni, le giornate scorrono tra organizzazione, stanchezza e nuove scoperte. Nel suo post la campionessa racconta senza giri di parole alcuni aspetti molto concreti della vita da mamma bis: "Che si può allattare ogni 3 ore, che alla sera nel dubbio comunque piangono, che possono dormire anche di giorno", oltre alle inevitabili difficoltà quotidiane come il cambio continuo di magliette e la gestione dei ritmi familiari.

Non mancano però anche piccole soluzioni che fanno la differenza, come il supporto del tiralatte e l’aiuto dei nonni, che diventano parte fondamentale della gestione quotidiana di una giovane famiglia con due bimbe piccole.

Il messaggio del marito Matteo Giunta

Accanto a Federica c’è sempre il marito Matteo Giunta, presenza centrale nella nuova organizzazione familiare. L’ex campionessa e il suo ex allenatore, fidanzati dal 2018 e sposati nel 2022, hanno costruito una squadra sempre più solida, soprattutto dopo l’arrivo della seconda figlia. Proprio lui, nei commenti al post, sottolinea scherzando il suo ruolo nella gestione familiare: "E la presenza dei papà fa la differenza". Un equilibrio che Federica conferma con ironia e complicità: "Lo sapevo già. Al secondo giro però fa più differenza… molta di più". Un’intesa che si riflette anche nella gestione delle due bambine, tra momenti di dolcezza e inevitabili gelosie della primogenita Matilde, già raccontate nei mesi scorsi dalla stessa Pellegrini.
Tra tutte le riflessioni condivise, quella che emerge come centrale è la consapevolezza che ogni esperienza di maternità è diversa dalla precedente. Un pensiero che chiude idealmente il suo racconto e che racchiude il senso di questa nuova fase della sua vita.
"Che è proprio vero, ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi, più preparati forse ma differenti"

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