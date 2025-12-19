Trova nel Magazine
Federica Pellegrini incinta, gravidanza bis per la Divina. L’annuncio rivela tutto: “Ti aspettiamo piccolina”

Seconda gravidanza per Federica Pellegrini: l’annuncio social emoziona e arriva la conferma sul sesso del bebè. La famiglia della 'Divina' si allarga ancora.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Federica Pellegrini
Mediaset Infinity

Una bellissima notizia sta inondando tutti i siti di gossip e numerosi fan: Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Eh sì, la nuotatrice è incinta per la seconda volta e ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram. Dunque, le voci che circolavano già da qualche giorno, si sono rivelate vere. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta: l’annuncio emoziona

Ebbene sì, Federica Pellegrini ha annunciato sui social di essere incinta della seconda figlia con il marito ed ex allenatore Matteo Giunta, a quasi due anni dalla nascita della primogenita Matilde. L’ex campionessa ha condiviso una foto in bianco e nero del pancino, accarezzato dalle sue mani, da quelle del marito e dalla manina di Matilde, nata a gennaio 2024. Il post è accompagnato dalla citazione ironica "Piovono polpette" e da un messaggio emozionante: "Inaspettata, come le sorprese più belle… ti aspettiamo piccolina". Con quest’ultima frase, la ‘Divina’ ha svelato anche il sesso del bebè.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le recenti voci sulla seconda gravidanza di Federica Pellegrini

Nei giorni scorsi, a lanciare l’indiscrezione sulla seconda possibile gravidanza di Federica Pellegrini, è stato proprio Gabriele Parpiglia. A rendere credibili le indiscrezioni sarebbe soprattutto la sua forma fisica: sempre atletica e con postura perfetta, è riuscita a nascondere la gravidanza, ingannando anche gli osservatori più attenti e permettendole di vivere questo periodo con tranquillità. In passato, la campionessa aveva lasciato aperta l’idea di un secondo figlio: "Un secondo figlio? Si può fare ma ora è presto", aveva detto circa un anno fa. Ad aprile 2025 aveva invece dichiarato: "Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie".

Negli ultimi anni si è dedicata a Matilde e ai suoi progetti professionali, tra cui un libro scritto con il marito Matteo Giunta. Sul periodo post parto aveva raccontato: "Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile. Sono stata vicina alla depressione. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato. Si è scoperto che era questo ‘baby blues’, che per fortuna non è mai sfociato in una depressione post partum, ma è appena un gradino sotto". Noi non possiamo che congratularci con lei e Matteo Giunta!

