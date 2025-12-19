Federica Pellegrini incinta, gravidanza bis per la Divina. L’annuncio rivela tutto: “Ti aspettiamo piccolina”
Seconda gravidanza per Federica Pellegrini: l’annuncio social emoziona e arriva la conferma sul sesso del bebè. La famiglia della 'Divina' si allarga ancora.
Una bellissima notizia sta inondando tutti i siti di gossip e numerosi fan: Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Eh sì, la nuotatrice è incinta per la seconda volta e ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram. Dunque, le voci che circolavano già da qualche giorno, si sono rivelate vere. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta: l’annuncio emoziona
Ebbene sì, Federica Pellegrini ha annunciato sui social di essere incinta della seconda figlia con il marito ed ex allenatore Matteo Giunta, a quasi due anni dalla nascita della primogenita Matilde. L’ex campionessa ha condiviso una foto in bianco e nero del pancino, accarezzato dalle sue mani, da quelle del marito e dalla manina di Matilde, nata a gennaio 2024. Il post è accompagnato dalla citazione ironica "Piovono polpette" e da un messaggio emozionante: "Inaspettata, come le sorprese più belle… ti aspettiamo piccolina". Con quest’ultima frase, la ‘Divina’ ha svelato anche il sesso del bebè.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le recenti voci sulla seconda gravidanza di Federica Pellegrini
Nei giorni scorsi, a lanciare l’indiscrezione sulla seconda possibile gravidanza di Federica Pellegrini, è stato proprio Gabriele Parpiglia. A rendere credibili le indiscrezioni sarebbe soprattutto la sua forma fisica: sempre atletica e con postura perfetta, è riuscita a nascondere la gravidanza, ingannando anche gli osservatori più attenti e permettendole di vivere questo periodo con tranquillità. In passato, la campionessa aveva lasciato aperta l’idea di un secondo figlio: "Un secondo figlio? Si può fare ma ora è presto", aveva detto circa un anno fa. Ad aprile 2025 aveva invece dichiarato: "Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie".
Negli ultimi anni si è dedicata a Matilde e ai suoi progetti professionali, tra cui un libro scritto con il marito Matteo Giunta. Sul periodo post parto aveva raccontato: "Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile. Sono stata vicina alla depressione. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato. Si è scoperto che era questo ‘baby blues’, che per fortuna non è mai sfociato in una depressione post partum, ma è appena un gradino sotto". Noi non possiamo che congratularci con lei e Matteo Giunta!
Potrebbe interessarti anche
“Federica Pellegrini incinta”, secondo figlio in arrivo per La Divina: l’indiscrezione
Tra indiscrezioni, silenzi e una forma fisica che avrebbe ingannato tutti: cosa c’è ...
Federica Pellegrini, attimi di panico per la figlia Matilde in ospedale: "Occhi in su, il respiro si fermava"
Febbre alta, convulsioni e la corsa in ospedale: "Appena starà meglio faremo tutti g...
Rosanna Banfi e il tumore: “Un professore mi ha ridato la vita”, l’annuncio choc dopo l’operazione
Rosanna Banfi annuncia la fine del suo percorso con il tumore al polmone: “I linfono...
Diletta Leotta incinta del secondo figlio, l'annuncio social con Loris Karius: "Pronti ad amare il doppio"
Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la seconda gravidanza: Aria dive...
Anticipazioni Belve, Filippo Magnini stronca Federica Pellegrini: “Non ha lasciato un bel ricordo”
Nelle prime anticipazioni della puntata di domani, l'ex nuotatore ha commentato la s...
Che Tempo Che Fa, pagelle: Fazio omaggia a Peppe Vessicchio (8), Carlo Verdone stronca il dottor Marzullo (8), Panatta lancia Favino (7)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 9 novembre dello storico ...
Verissimo, Mercedesz Henger: "Ho avuto un problema in gravidanza". Poi il 'grazie' speciale a Mamma Eva
Ospiti di Silvia Toffanin, Eva e Mercedesz Henger hanno raccontato il bellissimo per...
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: "Clarita non rimarrà figlia unica, tra un po' ci rimettiamo al lavoro"
La coppia, ospite di Silvia Toffanin domenica 30 novembre racconta le emozioni dell'...