Federica Pellegrini incinta, gravidanza bis per la Divina. L’annuncio rivela tutto: “Ti aspettiamo piccolina” Seconda gravidanza per Federica Pellegrini: l’annuncio social emoziona e arriva la conferma sul sesso del bebè. La famiglia della 'Divina' si allarga ancora.

Una bellissima notizia sta inondando tutti i siti di gossip e numerosi fan: Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Eh sì, la nuotatrice è incinta per la seconda volta e ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram. Dunque, le voci che circolavano già da qualche giorno, si sono rivelate vere. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta: l’annuncio emoziona

Ebbene sì, Federica Pellegrini ha annunciato sui social di essere incinta della seconda figlia con il marito ed ex allenatore Matteo Giunta, a quasi due anni dalla nascita della primogenita Matilde. L’ex campionessa ha condiviso una foto in bianco e nero del pancino, accarezzato dalle sue mani, da quelle del marito e dalla manina di Matilde, nata a gennaio 2024. Il post è accompagnato dalla citazione ironica "Piovono polpette" e da un messaggio emozionante: "Inaspettata, come le sorprese più belle… ti aspettiamo piccolina". Con quest’ultima frase, la ‘Divina’ ha svelato anche il sesso del bebè.

Le recenti voci sulla seconda gravidanza di Federica Pellegrini

Nei giorni scorsi, a lanciare l’indiscrezione sulla seconda possibile gravidanza di Federica Pellegrini, è stato proprio Gabriele Parpiglia. A rendere credibili le indiscrezioni sarebbe soprattutto la sua forma fisica: sempre atletica e con postura perfetta, è riuscita a nascondere la gravidanza, ingannando anche gli osservatori più attenti e permettendole di vivere questo periodo con tranquillità. In passato, la campionessa aveva lasciato aperta l’idea di un secondo figlio: "Un secondo figlio? Si può fare ma ora è presto", aveva detto circa un anno fa. Ad aprile 2025 aveva invece dichiarato: "Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie".

Negli ultimi anni si è dedicata a Matilde e ai suoi progetti professionali, tra cui un libro scritto con il marito Matteo Giunta. Sul periodo post parto aveva raccontato: "Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile. Sono stata vicina alla depressione. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato. Si è scoperto che era questo ‘baby blues’, che per fortuna non è mai sfociato in una depressione post partum, ma è appena un gradino sotto". Noi non possiamo che congratularci con lei e Matteo Giunta!

