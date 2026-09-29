Federica Pellegrini nella bufera per la frase ad Abou Kane a Physical Italia: “Se non avesse detto niente...” ma lui la difende. Netflix sotto accusa La polemica esplode dopo una scena dello show Netflix: la campionessa finisce nel mirino del web, mentre il diretto interessato interviene per calmare le acque.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Coraggio, tenacia, forza, agilità e tanta determinazione mentale. Sono le poche ma essenziali caratteristiche che il cast di Physical Italia, lo show di Netflix, sta mostrando di avere. Prove fisiche, sforzi, sudore… mentre loro si sfidano noi li tifiamo e, possiamo dire, che questo format sta raccogliendo un alto indice di gradimento tra il pubblico e sui social. Tuttavia, nel settimo episodio c’è stata l’eliminazione della squadra capitanata da Alvise Rigo, in cui c’erano anche la Federica Pellegrini e Abou Kane. Proprio l’eliminazione del team, a seguito di una prova decisiva, ha fatto nascere un confronto tra la nuotatrice e Abou Kane, in cui la ‘Divina’ avrebbe dato la colpa al compagno per la mancata buona riuscita della sfida. Il web l’ha duramente criticata, ma vediamo perché.

Federica Pellegrini e la frase ad Abou Kane, polemica dopo l’eliminazione a Physical Italia

La partecipazione di Federica Pellegrini a Physical Italia: da 100 a 1 ha acceso una discussione sui social dopo l’eliminazione della squadra in cui era, quella capitanata da Alvise Rigo. Al termine della prova, l’ex nuotatrice ha rivolto alcune critiche ad Abou Kane, spiegando poi che la sua reazione sarebbe stata provocata da una precedente battuta del concorrente, che secondo Pellegrini non sarebbe stata mostrata nella puntata. L’atleta ha infatti precisato: "Non metto in dubbio che abbia dato il massimo, ma ripeto la mia ‘sentenza’ arrivava dopo una sua pessima battuta. Se non avesse detto niente non gli avrei sicuramente detto niente. Il resto è show". Proprio il presunto taglio di quella frase ha alimentato ulteriormente le polemiche, con Netflix finita sotto accusa sui social per il montaggio dell’episodio.

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La versione di Abou Kane

Kane ha successivamente raccontato la propria versione dei fatti, respingendo l’idea che la sconfitta potesse essere attribuita esclusivamente alla sua prestazione. "In un gioco di squadra, la responsabilità è di tutti: non credo che il risultato dipenda da una sola persona", ha dichiarato. Il concorrente ha inoltre commentato le accuse di razzismo rivolte a Pellegrini in seguito all’episodio, prendendo le distanze da questa interpretazione: "Al momento, non credo che si tratti di razzismo. Secondo me Federica ha avuto un comportamento non adeguato in quel momento, ma non lo definirei razzista". Se Pellegrini sostiene che ci sia stata una presunta frase tagliata, allora non possiamo ‘giudicare’ ulteriormente perché non sappiamo cosa sia stato detto da Abou Kane.

Ma se non dovesse essere proprio così, sarebbe inutile prendersela con Kane quando un membro della squadra avrebbe potuto chiedere un cambio giocatore prima di far passare tutto quel tempo. In fin dei conti, Abou ha dovuto completare il percorso di una compagna (che, appunto, ha chiesto tardi l’aiuto) e fare anche il suo di percorso. Ma questo, però, rimane il parere di un semplice spettatore.

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