“Federica Pellegrini incinta”, secondo figlio in arrivo per La Divina: l’indiscrezione
Tra indiscrezioni, silenzi e una forma fisica che avrebbe ingannato tutti: cosa c’è dietro le nuove voci che riguardano la campionessa di nuoto.
Archiviato l’inaspettato annuncio della gravidanza di Diletta Leotta, il gossip si sposta di nuovo su un altro nome almeno altrettanto interessante, e sempre legato al mondo dello sport. Parliamo di Federica Pellegrini, icona assoluta del nuoto italiano e figura pubblica da sempre molto attenta a separare ciò che è privato da ciò che è pubblico. Secondo quanto riportato da fonti considerate ben informate, la Divina potrebbe essere in dolce attesa del suo secondo figlio, a quasi tre anni dalla nascita della primogenita Matilde.
Federica Pellegrini: le indiscrezioni che accendono il gossip
Secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia, la notizia sarebbe tutt’altro che campata in aria. Le voci parlano infatti di una gravidanza già piuttosto avanzata, circostanza che renderebbe il tutto ancora più sorprendente. Federica Pellegrini, sempre estremamente riservata quando si tratta della sua vita familiare, sarebbe infatti già al quinto mese. Un dettaglio che, se confermato, darebbe alla notizia un twist in più, perché significherebbe che la campionessa è riuscita a vivere questi mesi lontano dai riflettori, senza che l’attenzione mediatica si accendesse prima del tempo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Una forma fisica invidiabile che allontana le voci della gravidanza
A rendere credibili le indiscrezioni sarebbe anche un elemento più volte sottolineato dalle fonti: la sua forma fisica. La silhouette sempre atletica, costruita in anni di carriera ad altissimo livello, e quella postura perfetta, avrebbero letteralmente "fregato" anche gli osservatori più attenti. Una fisicità che avrebbe nascosto la gravidanza, permettendole di attraversare questo periodo con una certa tranquillità. Se le tempistiche fossero confermate, il parto dovrebbe avvenire in primavera, con aprile indicato come mese più probabile.
Le parole di un anno fa sul desiderio di allargare la famiglia
A rendere il quadro ancora più coerente ci sono anche dichiarazioni rilasciate in passato dalla stessa Pellegrini. Nonostante il parto di Matilde non sia stato semplice, la campionessa non aveva mai escluso l’idea di un secondo figlio. "Un secondo figlio? Si può fare ma ora è presto", aveva detto circa un anno fa. Parole che oggi tornano a galla, lette alla luce delle indiscrezioni che circolano in queste ore.
Un Natale speciale e un’occasione mancata in TV
Le conferme che arrivano da fonti definite ben informate parlano anche di un periodo particolarmente felice per la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, nonostante il viaggio in ospedale degli ultimi giorni per la febbre della figlia. Ma ora potranno vivere, a prescindere dalla verità dietro le indiscrezioni, un Natale sereno che arricchisca ulteriormente la famiglia. In questo contesto, come sottolineava Parpiglia, emerge anche una riflessione legata al mondo televisivo e all’intrattenimento. La scorsa estate, come già detto in passato, la Pellegrini era stata contattata per partecipare a Ballando con le stelle nel ruolo oggi occupato da Massimiliano Rosolino. Lei aveva preso tempo, non aveva rifiutato, ma valutava la sua agenda e i suoi impegni, oggi avremmo potuto quindi forse avere una gravidanza raccontata con serenità in diretta, arricchendo il mosaico di storie di Ballando.
Potrebbe interessarti anche
Federica Pellegrini, attimi di panico per la figlia Matilde in ospedale: "Occhi in su, il respiro si fermava"
Febbre alta, convulsioni e la corsa in ospedale: "Appena starà meglio faremo tutti g...
Anticipazioni Belve, Filippo Magnini stronca Federica Pellegrini: “Non ha lasciato un bel ricordo”
Nelle prime anticipazioni della puntata di domani, l'ex nuotatore ha commentato la s...
Ballando, l’indiscrezione choc sull'addio di Barbara D’Urso: perché sarebbe pronta ad andarsene
Un esperto di gossip rivela il possibile dietro le quinte clamoroso. L'ex conduttric...
Che Tempo Che Fa, pagelle: Fazio omaggia a Peppe Vessicchio (8), Carlo Verdone stronca il dottor Marzullo (8), Panatta lancia Favino (7)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 9 novembre dello storico ...
Diletta Leotta incinta del secondo figlio, l'annuncio social con Loris Karius: "Pronti ad amare il doppio"
Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la seconda gravidanza: Aria dive...
Belve (25 novembre): tre ospiti, lacrime e Federica Pellegrini tirata in ballo. Cosa vedremo stasera
Nell'appuntamento di stasera Francesca Fagnani rende omaggio a Ornella Vanoni per po...
Stefano De Martino nel dimenticatoio: l'ex Caroline Tronelli supera la "rottura durissima" con un nuovo fidanzato
Tra cambi di look, silenzi pesanti e indiscrezioni insistenti, l’ex di Stefano De Ma...
Che Tempo Che Fa, Fazio 'soffia' Nek e Alessia Marcuzzi alla Rai e arruola la sportiva più amata d'Italia
Le anticipazioni della puntata di domenica 9 novembre sul Nove: tra gli ospiti Carlo...