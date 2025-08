Federica Pellegrini festeggia gli anni: “37 e tutto quello di cui ho bisogno”. I romantici auguri del marito Matteo Giunta L’ex nuotatrice ha festeggiato il compleanno in famiglia, circondata dalle persone che ama di più, e non è certo mancato un dolce messaggio per lei.

Federica Pellegrini ha spento proprio ieri 37 candeline, festeggiando il compleanno insieme alle persone che ama di più. Per l’occasione, l’ex campionessa di nuoto ha pubblicato sui social alcuni scatti dei festeggiamenti, sottolineando di essere in un periodo della vita felice e sereno proprio grazie al marito Matteo Giunta e alla figlia Matilde. Ma tra un dolcetto e una risata, non sono mancati nemmeno i romantici auguri del marito che sui social ha scritto un breve messaggio per la sua dolce metà: scopriamo di più.

Federica Pellegrini compie 37 anni: gli auguri del marito Matteo Giunta

In occasione del compleanno di Federica, il marito Matteo Giunta ha pubblicato sui social una foto che li ritrae insieme alla figlia Matilde. Uno scatto dolcissimo accompagnato da auguri ancora più speciali: "Conosco un solo modo per misurare il tempo: con te e senza di te. Buon compleanno Tata mia", ha scritto l’allenatore riprendendo una celebre frase di Roberto Benigni dedicata alla moglie Nicoletta Braschi. Un messaggio che ha letteralmente sciolto i tanti fan della coppia, come dimostrano i moltissimi commenti che sono apparsi al di sotto del post social.

Un post al quale la nostra Divina ha risposto con una serie di emoticon emozionate e una frase che esprime come sempre la sua innata ironia: "E adesso andiamo in vacanza per favore". Ma ancora non è tutto, perché Matteo ha anche regalato a Federica un meraviglioso mazzo di rose rosse accompagnato da un biglietto con un grande cuore disegnato. "La sintesi di mio marito", ha commentato la Pellegrini con ironia condividendo il gesto sui social.

Federica Pellegrini festeggia in famiglia: "37 e tutto quello di cui ho bisogno"

La stessa Federica ha pubblicato sui social alcuni scatti dei festeggiamenti sottolineando la felicità e la serenità che riesce a donarle la sua famiglia. Al di sotto delle foto che ritraggono principalmente lei con il marito Matteo Giunta, la figlia Matilde e i loro amati cani, l’ex nuotatrice ha infatti scritto una frase tanto breve quanto significativa: "37 e tutto quello di cui ho bisogno".

Tantissimi gli auguri arrivati poi anche da volti noti dello spettacolo e dello sport, tra questi la ballerina Alessandra Tripoli, il nuotatore paralimpico Simone Barlaam, lo chef Andrea Mainardi, Elisabetta Canalis, Marco Bianchi ed Anthony Ervin. Senza contare poi gli auguri dei suoi tantissimi fan. Insomma, un compleanno semplice vissuto in famiglia in totale serenità poco prima di partire per le meritate vacanze estive.

