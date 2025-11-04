Mattino Cinque, Panicucci contro l'avvocato di Lovati: "Vuole decidere lei la scaletta?". Poi sbotta: "Siamo dei poveracci" Dalla battuta sui dispositivi di Venditti al botta e risposta con l’avvocato Gallo: la conduttrice non ha risparmiato frecciate e momenti di ironia in diretta.

Mattinata movimentata quella di oggi a Mattino Cinque, con una Federica Panicucci in forma smagliante e pronta a dire la sua senza troppi filtri. Tra un servizio e l’altro sul caso Venditti, la conduttrice ha alternato toni seri e momenti di leggerezza, regalando anche qualche battuta che non è passata inosservata. Il pubblico in studio e da casa ha seguito con attenzione un dibattito acceso, reso ancora più vivace da un paio di frecciate dirette e ironiche.

Garlasco in TV: Federica Panicucci e le battute sui dispositivi sequestrati a Venditti

Uno dei momenti più commentati è stato quello legato ai dispositivi sequestrati all’ex procuratore Venditti: tre iPhone, due hard disk, due computer portatili, due iPad e due chiavette Usb. In studio si discuteva di come fosse possibile avere così tanti apparecchi, con un esperto presente che diceva: "Ma come è possibile? Io avrò solo un telefono, dove le mettono tutte queste cose in casa?", quando la conduttrice ha rotto il ghiaccio con una battuta che ha spiazzato tutti: "Lo so, lo so, anche io ho solo quello. Siamo dei poveracci", ha detto sorridendo. Un commento capace di sdrammatizzare un tema tecnico e allo stesso tempo mostrare il tono diretto e spontaneo che la Panicucci porta da anni nel suo programma.

Il siparietto con l’avvocato Gallo in diretta a Mattino Cinque

La tensione si è riaccesa pochi minuti dopo, durante il collegamento con l’avvocato Gallo, che ha anticipato di voler approfondire alcune incongruenze sui dispositivi sequestrati, ma solo nella puntata di giovedì. A quel punto Federica Panicucci non si è trattenuta e, con un mix di fermezza e ironia, ha risposto: "Se vuole lo dice adesso, non è che ora mettiamo il mistero e non diciamo niente".

Il legale ha provato a spiegarsi, chiarendo parzialmente di cosa volesse parlare, ma ribadendo che avrebbe parlato approfonditamente di tutto giovedì, mostrato documenti e prove in studio, ma la conduttrice ha rilanciato con un sorriso: "Vabbè, se decidere lei la scaletta del programma va benissimo". Una battuta che ha subito suscitato reazioni divertite, nonché le spiegazioni di Gallo. Ma subito dopo, Panicucci ha smorzato i toni, ringraziando l’avvocato di Lovati per la disponibilità e riconoscendo il valore del materiale che avrebbe portato: "Anzi, la ringraziamo perché porta sempre carte con elementi interessanti da approfondire".

Una conduzione sempre più sicura e ironica

La puntata di oggi ha confermato la sicurezza e la padronanza che Federica Panicucci ha maturato negli anni alla guida di Mattino Cinque. Anche i social vengono spesso commentate le sue uscite, evidenziando come riesca sempre a mantenere la calma, pur non rinunciando a dire ciò che pensa.

Giovedì si annuncia una nuova puntata particolarmente attesa, con l’avvocato Gallo pronto a tornare in studio e la conduttrice più che mai pronta a incalzarlo con il suo stile diretto, senza paura di rompere gli schemi.

