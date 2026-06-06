Federica Nargi e Alessandro Matri, oggi il matrimonio segreto dopo 17 anni e due figlie: cosa sappiamo Nozze a sorpresa per l'ex velina e l'ex calciatore che sarebbero convolati a nozze sabato 6 giugno a Milano: l'indiscrezione che spiazza i fan

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano. A sorpresa, dopo 17 anni d’amore e due figlie, Sofia e Beatrice che oggi hanno 9 e 6 anni, la bellissima coppia formata dalla ex velina mora e dall’ex calciatore di Lazio e Juventus avrebbe deciso di convolare a nozze. Il grande giorno, la data prescelta per il matrimonio sarebbe proprio oggi, sabato 6 giugno. Il luogo? La città in cui vivono: Milano. Sarà un matrimonio civile o religioso? Quale sarà la location? Chi sono gli invitati? Tutto, per ora top secret. A lanciare l’indiscrezione del matrimonio a sorpresa, che ha del clamoroso, è stata sul suo profilo Instagram Deianira Marzano.

Federica Nargi e Alessandro Matri: nozze a sorpresa

La notizia è clamorosa non tanto perché una coppia di lungo corso con un legame solido abbia deciso , a un certo punto, di coronare il proprio grande amore che ne ha già superate tante in quasi 20 anni di vita insieme, con il "per sempre sì" ma perché, se così fosse, vorrebbe dire che Nargi e Matri sono stati veramente molto bravi a non far trapelare nulla sui propri progetti matrimoniali fino ad ora.

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Non è questa la prima volta infatti che si parla di imminenti nozze tra i due, ma nelle interviste passate la showgirl ha più volte smentito l’eventualità, dichiarando che il matrimonio era un suo grande sogno giovanile ma che dopo tanti anni e due splendide bambine, non le serve altra prova per avere la sicurezza del suo amore con Matri. Un amore che, quando i due compaiono insieme in pubblico, si vede anche a occhio nudo.

Lo sanno bene i telespettatori di Ballando con le Stelle che due anni fa hanno visto all’opera Federica Nargi come concorrente che, come spesso accede è stata raggiunta in più di una puntata dal compagno all’Auditorium del Foro Italico. Occasioni in cui la coppia è sempre apparsa affiatata, complice e, in una parola, innamoratissima.

Di certo, se la notizia fosse confermata sarebbe comunque in linea con il loro modo di fare le cose, senza squilli di tromba e mantenendo sempre la loro vita familiare al riparo da sguardi e chiacchiere indiscrete: "Alessandro e io siamo simili", ha svelato qualche tempo fa Federica Nargi. "Abbiamo sempre cercato di tutelare la nostra famiglia, il nostro rapporto, e credo che il segreto dei diciassette anni insieme sia questo". E in questo proteggere la loro intimità e mettere il loro rapporto e la loro famiglia al primo posto, potrebbe quindi rientrare la volontà di vivere senza clamore un momento così significativo della loro lunga storia d’amore, come la decisione di diventare, dopo 17 anni e due figlie, marito e moglie e giurarsi (di nuovo) l’amore eterno.

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