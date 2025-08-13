Federica Marchetti, morta la storica regista Rai a 62 anni: la malattia incurabile e il ricordo dei colleghi Dopo una lunga battaglia contro un male incurabile si è spenta la regista di Furore e Un posto al sole, nonché organizzatrice di eventi nel giro di Napoli

Rai

Ad appena 62 anni è morta oggi, 13 agosto 2025, Federica Marchetti, storica regista del centro di produzione Rai di Napoli. Da tempo lottava con un male incurabile, che alla fine l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Con un passato da modella, è prima stata autrice e poi regista di numerosi successi in tv private e poi in Rai.

Da Helmut Newton alla tv di Stato

In gioventù, la sua notevole bellezza la portò a posare per il celebre fotografo Helmut Newton. Venne ritratta accanto allo stilista Ernesto Esposito, per poi comparire nel volume Sumo edito da Taschen, un libro per collezionisti in cui Federica si mostrava senza veli. Pur riuscendo a imporsi su un nutrito gruppo di colleghe internazionali, riteneva quello da modella solo uno svago giovanile, ambendo ad altro nella vita. E fu così che prima in vesti di autrice e poi in quelle di regista si affermò in Rai con successi come Furore e Un posto al sole (recuperabile in streaming sul portale di RaiPlay senza costi).

Grazie alle notevoli doti nell’intrecciare relazioni, si ritagliò anche un ruolo come PR, specialmente sulla scena napoletana. I numerosi eventi che organizzava nel campo della moda, della gastronomia e della cultura erano invariabilmente di successo, e lei li gestiva tutti con l’inconfondibile tocco personale.

Infiniti messaggi di cordoglio

In queste ore, sono numerosissimi i messaggi di condoglianze che si susseguono sui social, ricordando il lavoro e lo spirito di Federica, grazie al quale non si è mai piegata di fronte alla malattia. Tra questi, sui social emerge il ricordo di Alessandro Cannavale: "La morte arriva così all’improvviso, dando al corpo un brivido di freddo in una delle giornate più calde dell’estate. La morte Ti fa restare in silenzio. Un pezzo del corpo si stacca, una parte della mia vita è andata via. Ed un mare di ricordi affiorano nella mente diventando nitidi e pieni di malinconia. Federica per tutto quello che abbiamo condiviso e per la gioia delle serate vinte insieme, per quella parte della vita che abbiamo condiviso e che ci ha reso così come siamo, il tuo sorriso la tua empatia e la straordinaria persona che sei".

Conosciutissima e molto amata, in tanti ne rammentano l’animo volitivo, coerente, il sorriso dolce, il tono di voce pacato ma risoluto e l’inconfondibile ottimismo che l’ha contraddistinta per tutta la vita, anche nei momenti più bui. Lascia le figlie Beatrice e Lorenza, che fino alla fine l’hanno incessantemente sostenuta nella sua battaglia e amorevolmente seguita. Le esequie si terranno domani, 14 agosto, alle ore 11.00 nella chiesa di Piedigrotta.

