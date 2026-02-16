Federica Brignone, spunta un nuovo fidanzato dopo le medaglie: chi è James Mbaye, il modello avvistato a Cortina Il ragazzo era in tribuna accanto ai genitori della campionessa durante il trionfo olimpico. E nonostante il profilo Instagram privato, gli indizi social parlano chiaro.

Due medaglie d’oro olimpiche a Milano-Cortina 2026 hanno consacrato Federica Brignone come una delle più grandi atlete italiane di sempre. Ma mentre il mondo sportivo celebrava le sue imprese, in molti si sono chiesti chi fosse il misterioso ragazzo seduto in tribuna accanto alla famiglia della campionessa. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli che siamo riusciti a scoprire sul nuovo (presunto) amore di Federica Brignone.

Federica Brignone, il mistero del nuovo fidanzato James Mbaye

Il giovane avvistato tra i familiari di Federica Brignone, durante la gara del gigante di Cortina, sarebbe James Mbaye. Modello professionista di origini senegalesi, lavora principalmente a Milano per un’agenzia italiana, ma la sua attività si estende anche alla Germania e alla Turchia. La presenza di Mbaye sull’Olympia delle Tofane non è passata inosservata, soprattutto per la posizione ‘sospetta’ accanto ai genitori della sciatrice. Un privilegio che raramente viene concesso a semplici conoscenti. E che infatti ha fatto subito scattare sull’attenti i più curiosi tra i fan della sciatrice.

Prima che il suo account Instagram venisse reso privato (è accaduto stamattina), proprio Mbaye aveva pubblicato alcune storie social piuttosto eloquenti. Tra queste, immagini panoramiche di Cortina e la foto del momento della vittoria della Brignone. Inoltre, il modello aveva ricondiviso su Facebook un video girato direttamente sulla pista dalla migliore amica della campionessa, Charlotte.

L’indizio su Mbaye e il riserbo di Federica Brignone

Ma c’è un altro elemento che non è sfuggito agli osservatori più attenti. Durante la gara de gigante, infatti, pare che James indossasse un cappellino con stampa tigrata, simbolo ormai iconico della sciatrice italiana. Certo è che per il momento Federica Brignone, da sempre schiva e attenta a proteggere la propria sfera personale, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Una scelta comprensibile per chi, come lei, vive costantemente sotto i riflettori per le prestazioni sportive, e vuole preservare almeno una parte della propria intimità.

D’altronde, neanche le precedenti relazioni della campionessa erano state ‘sbandierate’ al pubblico. Per diversi anni Federica era stata legata a Nicolas Raffort, sciatore francese con cui condivideva non solo l’amore ma anche la passione per le piste. La loro relazione, seppur riservata, era stata confermata pubblicamente e i due vivevano insieme tra gare e allenamenti. E più di recente si era parlato di un’altra fiamma, Davide, che sarebbe stato legato all’atleta per oltre due anni. Mentre qualche mese fa era stata proprio Federica, ospite nel salotto di Verissimo, ad accennare a un nuovo amore senza entrare nei dettagli. Ora abbiamo finalmente un nome.

