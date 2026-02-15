Federica Brignone, chi è la mamma-campionessa Ninna Quario: la grande paura e la polemica con Sofia Goggia Federica Brignone vince un altro oro e fa sognare mamma Ninna. Conosciamo la giornalista ed ex sciatrice, protagonista delle polemiche con Sofia Goggia

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay

CONDIVIDI

Nonostante il brutto infortunio, che aveva provocato fratture multiple e aveva fatto dubitare sulla sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, Federica Brignone ha vinto ancora, nella giornata di domenica 15 febbraio, mettendo in bacheca l’oro olimpico nel gigante femminile. L’atleta ha si è concessa il bis alle Olimpiadi italiane, e dopo la medaglia d’oro in SuperG, ha dominato anche la gara tra le porte larghe sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. A gioire dei suoi successi c’è sempre mamma Ninna, giornalista ed ex sciatrice, che spesso ha scritto di Sofia Goggia, eterna rivale della figlia, alla quale ha spedito diverse frecciatine.

Federica Brignone, chi è mamma Nina Quario: Giornalista ed ex sciatrice

Maria Rosa Quario, conosciuta semplicemente come Ninna, è un ex Sciatrice, capace di ottenere 15 podi, di cui quattro vittorie in slalom speciale, in Coppa del mondo e il quarto posto olimpico a Lake Placid nel 1980 e campionessa di slalom della Valanga Rosa. Negli anni ha sempre seguito la figlia Federica, aiutandola a livello mentale, oltre che tecnico, grazie alla sua esperienza. Il loro rapporto è raccontato nel libro "Due vite, lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone", uscito lo scorso 5 novembre, e che racconta la passione per la neve che unisce mamma e figlia. In occasione della prima medaglia d’oro alle Olimpiadi milanesi, la giornalista aveva espresso tutta la sua felicità: "Sembrava troppo bello per essere vero. Davide (l’altro figlio, coach di Federica) è stato fantastico insieme a tutti quelli che l’hanno aiutata in questi mesi. Allo stress che provavo quando mi chiedevano: ce la farà per Milano Cortina? La vita è incredibile, lei se lo merita". "Era andata a Pozza di Fassa non era riuscita neanche ad allacciarsi gli scarponi. Si sentiva in colpa perché le avevano messo a disposizione un elicottero" ha continuato la giornalista ex sciatrice, che poi aveva chiuso con un pensiero da mamma: "Un oro non riaggiusta una gamba, sarà rovinata per sempre e le farà male. Però adesso pensiamo alle cose belle". La grande paura si è trasformata in gioia, proprio come insegna lo sport, da sempre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Federica Brignone, le polemiche di mamma Ninna con Sofia Goggia

Dopo una lunga carriera nello sci, Ninna Quario ha intrapreso la carriera giornalistica nel 1986, diventando una firma sportiva del Giornale, testata attraverso la quale ha, spesso, mandato frecciatine a diversi atleti, tra i quali anche Sofia Goggia, rivale sportiva per eccellenza della figlia Federica. Oltre a criticare le sue performance, la polemica di cui si è parlato maggiormente è esplosa quando Ninna ha messo in dubbio la gravità dell’infortunio dell’azzurra di quattro anni fa, 23 giorni prima dell’argento olimpico di Pechino 2022. Dotata di tantissime parole, oggi, davanti all’ennesimo trionfo della figlia non c’è stato commento o frecciatina, almeno per ora.

Potrebbe interessarti anche