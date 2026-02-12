Federica Brignone, chi è il fidanzato Davide: l’ex famoso, i figli ‘rimandati’ e il rapporto con Sofia Goggia Da oltre due anni la sciatrice azzurra fa coppia con l’amico di suo fratello (e allenatore) Davide: i piani futuri dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

È la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo (che si è aggiudicata due volte) e vanta già tre medaglie olimpiche nel suo palmarès: quello di Federica Brignone è ovviamente uno dei nomi più attesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’esordio nella discesa libera a squadre, la sciatrice milanese sarà impegnata oggi giovedì 12 febbraio 2026 nel SuperG femminile, non certo la sua specialità ma un palcoscenico (soprattutto in ‘casa’) sul quale potrebbe stupire. Quel che è certo è che non le mancherà il sostegno del popolo azzurro e, soprattutto, del compagno Davide, con il quale fa coppia fissa da più due anni. Scopriamo tutta la loro storia.

Federica Brignone, la vita privata: chi è il fidanzato Davide

Dopo la lunga relazione (durata otto anni) con il ‘collega’ e sciatore francese Nicolas Raffort, la vita privata di Federica Brignone si è tenuta decisamente più lontano dalla luce dei riflettori. La sciatrice milanese ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco di Davide, mantenendo però sempre una certa riservatezza riguardo la sua nuova storia d’amore. I due stanno insieme ormai da tempo e sappiamo che lui è un amico del fratello (e allenatore) di Federica, Davide. Un "nome ricorrente" nella sua vita, aveva scherzato la sciatrice in un’intervista al Corriere della Sera. Il compagno le è stato affianco anche nel suo difficile percorso di recupero dopo il recente infortunio, una vera e propria corsa contro il tempo per potere prendere parte alle Olimpiadi di ‘casa’ di Milano Cortina 2026. E chissà che nel futuro della coppia – magari proprio dopo le Olimpiadi – non ci siano anche dei figli; Federica non si è nascosta sull’argomento e, nel corso della ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva aperto alla possibilità di mettere su famiglia. Prima, però ci sono tanti impegni sportivi e sogni da realizzare, a partire da Milano Cortina 2026.

Il rapporto con Sofia Goggia

Federica Brignone parteciperà al SuperG femminile di sci alpino in programma oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con lei ci sarà anche Sofia Goggia, collega e protagonista di un dualismo-rivalità di cui si è parlato tanto in passato: "Io e Sofia ci rispettiamo sportivamente, siamo due persone completamente diverse, abbiamo un modo diverso di vivere la nostra vita e di fare tante cose. Non siamo amiche, c’è grande rispetto e siamo delle grandi professioniste" aveva chiarito due anni fa Federica in un’intervista a Fanpage, ridimensionando il tutto.

