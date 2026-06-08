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Fabio Fazio sfida la Rai, il retroscena sul ‘raddoppio’ di Che Tempo Che Fa: quando andrà in onda sul Nove

Stando agli ultimi rumor, il programma cult dell'ex conduttore Rai potrebbe andare a sfidare direttamente Tale e Quale Show. Ecco perché e come cambierebbe la collocazione.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fabio Fazio prepara la rivoluzione sul Nove. Lo rivelano le ultime indiscrezioni su tv e dintorni, che parlano di un’ipotesi concreta di ‘raddoppio’ per il talk show Che Tempo Che Fa. Il titolo forte del canale Warner-Discovery sarebbe pronto a migrare in parte al mercoledì sera, per fare concorrenza diretta alla nuova collocazione di Tale e Quale Show guidato da Carlo Conti. Resterebbe intatto, comunque, l’attuale appuntamento della domenica. Ma con una differenza sostanziale non da poco. Ecco tutti i dettagli qui sotto

Fabio Fazio, il ‘trasloco’ di Che Tempo Che Fa al mercoledì sera

A inaugurare l’esodo verso metà settimana è stata in realtà la Rai, che spostando Conti al mercoledì in prima serata ha dato il via a una clamorosa ristrutturazione del venerdì sera autunnale. La conseguenza è stata un anticipo di The Voice Senior a ottobre e, come si raccontava di recente, un possibile approdo di due one-man-show sul primo canale, affidati ad Achille Lauro e Sal Da Vinci. E a questa rivoluzione si sarebbe adeguata adesso anche Discovery, come riferisce il portale Affari Italiani.

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Pare infatti che sul Nove Che Tempo Che Fa sia sul punto di raddoppiare i suoi impegni settimanali. Stando alle indiscrezioni, il programma di Fazio potrebbe spostarsi con un secondo appuntamento al mercoledì sera, in risposta (voluta o meno, non lo sappiamo) proprio alla nuova collocazione di Carlo Conti con Tale e Quale Show. A quella serata, però, sarebbe relegato solo un segmento dell’attuale show, cioè il fantomatico Tavolo con una puntata "tutta dedicata al talk show corale (compreso di ca**eggio) con ospite la consueta compagnia di giro, di comici, cantanti, attori e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e non solo".

Come cambia la domenica sera di Fazio

In questo scenario, l’appuntamento attuale della domenica sera sul Nove sarebbe dedicato al solo talk vero e proprio. Quindi Fazio dietro la scrivania e le classiche interviste a personalità della politica, del mondo civile, dello spettacolo e così via. Resterebbe in quel frangente anche l’intervento cult di Luciana Littizzetto, ormai inscindibile dal resto del segmento.

Al momento si attendono ancora le conferme ufficiali. Certo, il rumor è di quelli potenti, e se davvero si rivelerà azzeccato vorrà dire che Conti avrà un rivale dal peso enorme proprio adesso, che sembrava pronto a traslocare verso un giorno della settimana (in teoria) meno ‘trafficato’. Ma nel gioco dello spettacolo azioni e reazioni sono all’ordine del giorno. E non si escludono ulteriori contromosse nel breve periodo.

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