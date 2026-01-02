Fausto Zanardelli, un nuovo singolo e la fine dei Coma Cose: "Pericoloso mischiare amore e musica" Il duo potrebbe tornare in futuro, ma intanto il cantautore riparte con un progetto in cui si è riappropriato delle sue "Visioni del mondo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

RaiPlay

CONDIVIDI

A poco meno di tre mesi dalla rottura artistica e sentimentale dei Coma Cose, Fausto Zanardelli è tornato con un singolo tutto suo. Il cantautore, ex del duo insieme alla sua ex moglie Francesca Mesiano, è tornato in pista con un nuovo pezzo, ‘A tanto così‘, con lo pseudonimo di Fausto Lama. Il brano parla della cantante con cui ha condiviso 10 anni di vita professionale e privata: "Certo che è lei – ha ammesso in un’intervista al Corriere -. Parte tutto dalla sincerità e dall’esigenza di non nascondersi: mi sento un cantautore e quindi parlo del mio vissuto. Lasciare quel tema in sospeso sarebbe stato una sconfitta da autore. Questa canzone risponde all’esigenza di dirmi che esisto. E mi aiuta anche a dissacrare le derive gossip. Parlo attraverso la musica e non rispondendo ai commenti e a quello che leggo. È il mio modo per dire ‘ciao come va?'".

Una rinascita con il nuovo anno, quindi, un modo per riprendere in mano la vita lavorativa e artistica, sulla scia di sentimenti che trovano un perché nella musica. "Ci siamo resi conto che la musica era quello che ci teneva insieme e che il sentimento si era già assopito – ha poi continuato Zanardelli, parlando della rottura con Mesiano -. Mischiare amore e musica è pericolosissimo. A un certo punto si fondono, una diventa il simulacro dell’altra e non sai più di cosa sei innamorato: di una canzone, di una proiezione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fausto Zanardelli sui Coma Cose: "Non escludiamo di tornare un domani"

Il 2026 per Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, inizia con un singolo tutto suo, dopo la fine dei Coma Cose. Nel brano ‘A tanto così‘, il cantautore racconta dell’ex moglie e mette in musica le sue emozioni sulla fine della loro storia d’amore. Parlando con il Corriere, poi, non esclude che in futuro ci possa essere un ritorno sulle scene del duo: "I Coma_Cose esistono con me e Francesca. Senza uno sarebbe un karaoke. Non escludiamo di tornare un domani, dopo un percorso in cui ci sentiremo di esserci riappropriati delle nostre persone, sia musicali che sociali: siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto".

Intanto, però, il suo nuovo progetto musicale gli ha dato la possibilità di ritrovare se stesso e la sua cifra stilistica personale: "In un percorso a due ci si plasma a vicenda e si mette da parte il profilo personale. Il cinismo e l’ironia che sono la mia cifra erano rimasti indietro. La gente vedeva la leader Francesca e diceva ‘ma lui che fa?’. Avevo fatto passi indietro al punto che mi sentivo il ghost writer di una coppia. Sento che si è liberato spazio per riappropriarmi delle mie visioni del mondo".

Guida TV

Suburban Girl - Talvolta la fine é solo un nuovo inizio Rai Movie 17:55

Potrebbe interessarti anche