Fausto Leali, quanti anni ha e cosa fa oggi: tre famiglie e una moglie (giovanissima)

Fausto Leali è una delle voci più riconoscibili della musica italiana e, ancora oggi, continua a emozionare il pubblico. A 79 anni, il cantante riceve un nuovo importante riconoscimento: il premio alla carriera al Festival di Sanremo, un tributo a oltre sessant’anni di successi. Ma oltre ai riflettori e alle canzoni che hanno fatto la storia, c’è un uomo che si definisce con ironia "difettoso" per via delle sue tre famiglie. Una vita sentimentale intensa, fatta di matrimoni, figli e nuove partenze, che oggi trova equilibrio accanto a una moglie molto più giovane di lui.

Quanti anni ha Fausto Leali e cosa fa oggi: il premio alla carriera a Sanremo

Nato nel 1944, Fausto Leali oggi ha 79 anni e una carriera che attraversa intere generazioni. Con la sua voce graffiante, che gli è valsa il soprannome di "nero bianco" della musica italiana, ha conquistato il pubblico fin dagli anni Sessanta. Stasera sarà protagonista a Festival di Sanremo, dove riceverà un prestigioso premio alla carriera. Un riconoscimento che celebra non solo i successi discografici, ma anche la sua costanza artistica. Nonostante l’età, Leali continua a esibirsi dal vivo e a mantenere un legame fortissimo con il palco, che considera la sua seconda casa.

Negli ultimi anni è stato spesso ospite televisivo, dove ha raccontato con sincerità luci e ombre del suo percorso. Dalle origini in una famiglia modesta — padre autista e madre operaia — fino al successo nazionale, Leali non ha mai dimenticato la semplicità delle feste di un tempo. Ricorda ancora con emozione i Natali dell’infanzia, quando bastava una caramella per sentirsi felici. Oggi, però, le festività per lui sono un vero e proprio "tour" familiare.

Chi è la moglie Germana Schena e la vita privata tra tre matrimoni

Quando parla di sé, Leali scherza: "Ho un piccolo difetto, ho tre famiglie". In realtà, dietro l’ironia si nasconde una storia sentimentale complessa. Il primo matrimonio risale al 1968 con la cantante Milena Cantù, da cui sono nate le figlie Deborah e Samantha. Dopo la separazione, Leali ha ritrovato l’amore con Claudia Cocomello, relazione da cui sono nati altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino. La svolta della maturità arriva però con Germana Schena, corista conosciuta durante il lavoro. Tra loro ci sono 30 anni di differenza, ma il legame è cresciuto nel tempo, dopo un lungo corteggiamento. Si sono sposati nel 2014 a Foggia e oggi vivono a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza.

Con loro c’è anche Andrea, il figlio che Germana aveva avuto da una precedente relazione e che Leali considera parte integrante della sua famiglia. Il cantante ha confessato di essere molto geloso della moglie, proprio perché "bella e giovane", pur ammettendo che lei non gli dà alcun motivo per dubitare. Dopo due matrimoni finiti, con Germana ha trovato una stabilità diversa, più consapevole. Oggi la sua è una grande famiglia allargata: quattro figli, un figliastro e tre storie importanti alle spalle.

