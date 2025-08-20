Dopo Doc, l'amicizia tra Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon è diventata amore - Ecco Fatti Vedere Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon sono i protagonisti di Fatti Vedere, il film in streaming su Disney+ che sta facendo impazzire il pubblico

La coppia artistica formata da Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, amata dal pubblico per i ruoli di Giulia e Riccardo nella serie TV Doc – Nelle tue mani, è tornata a lavorare insieme per un nuovo progetto: il film Fatti vedere. Diretto da Tiziano Russo, il film è una commedia romantica che unisce leggerezza e temi contemporanei, disponibile in streaming su Disney+.

Fatti Vedere, la trama del film con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon su Disney+

La storia ha come protagonista principale Sandra (interpretata da Matilde Gioli), una psicologa che trova lavoro su una piattaforma digitale chiamata Fattivedere.com. La sua felicità, però, svanisce quando il suo compagno, Stefano (Francesco Centorame), la lascia improvvisamente dopo dieci anni.

Per un errore informatico, il profilo di Sandra sul sito viene trasformato in quello di una psicoterapeuta settantenne. Il destino vuole che il suo primo paziente sia proprio Stefano. Approfittando della situazione, Sandra decide di spacciarsi per la settantenne, aiutata da un eccentrico investigatore privato di nome Marco (Pierpaolo Spollon). Da qui si scatena una serie di equivoci e travestimenti che culmineranno al matrimonio della migliore amica di Sandra, Benedetta (Asia Argento), dove tutte le bugie verranno a galla.

Nonostante la sua recente uscita, Fatti vedere ha già conquistato il pubblico, diventando un piccolo cult. Inoltre, i due attori principali, Gioli e Spollon, hanno confermato la grande affinità artistica già mostrata in Doc. Nel film, possiamo assistere anche ad alcuni fuori programma inseriti nel montaggio finale. La sceneggiatura è firmata da Roberto Proia e Giulio Carrieri, mentre le musiche sono di Alessandro Bencini e Martina Catalfamo.

Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, dall’amicizia in Doc al nuovo rapporto nel film Fatti Vedere

Fatti vedere è stato apprezzato dalla critica soprattutto per la freschezza e la leggerezza della trama. Viene descritto come una commedia che offre un’ora e mezza di "genuina spensieratezza" e relax. Il punto forte è però proprio la chimica tra i due attori, che il pubblico ha già saputo apprezzare nell’amatissima fiction di Rai 1 con Luca Argentero Doc – Nelle tue mani. Ma se lì Gioli e Spollon erano semplici colleghi, nel film Fatti Vedere il loro rapporto si evolve, diventando qualcosa di più importante.

