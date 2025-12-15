Fast X, l'annuncio clamoroso di Vin Diesel: Cristiano Ronaldo ha detto sì Fast X: Parte 2 si prepara al colpo grosso: Vin Diesel annuncia un ruolo su misura per il fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Il cameo atteso dai fan diventa realtà.

Il fuoriclasse indiscusso del calcio, Cristiano Ronaldo, potrebbe dare una svolta incredibile e inaspettata alla sua carriera calcistica. A quanto pare, potremmo vederlo nella seconda parte di Fast X, l’ultimo capitolo della celebre saga cinematografica incentrata sulle corse automobilistiche clandestine. A far sognare i fan è stato un recente post di Vin Diesel, protagonista indiscusso del franchise, che sembra confermare la presenza del calciatore in un cameo. Ma sarà davvero così? Scopriamo tutti i dettagli.

Fast X – Parte 2, Cristiano Ronaldo nel cast del film?: L’annuncio di Vin Diesel

Ebbene sì, Vin Diesel ha annunciato di aver scritto un ruolo adatto a Cristiano Ronaldo in Fast X: Parte 2, confermando di fatto le voci su un possibile cameo del campione dell’Al-Nassr. L’attore, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto insieme a CR7 e ha scritto: "Tutti chiedevano: sarà nella mitologia di Fast…" aggiungendo "devo dirvi che è una persona autentica. Abbiamo scritto un ruolo per lui…!".

Fast X: Parte 2, chi vedremo nel cast del film

Nel cast del film torneranno molti volti storici della saga: Vin Diesel (Dom Toretto), Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Jason Momoa (Dante Reyes), Jordana Brewster (Mia Toretto) e Michelle Rodriguez (Letty Ortiz). È previsto anche il ritorno del personaggio di Brian O’Conner, interpretato in passato dal compianto Paul Walker.

Fast X: Parte 2, quando uscirà il film: le parole di Vin Diesel

Per quanto riguarda la possibile data di uscita, l’attore ha messo in chiaro alcune cose. Vin Diesel infatti, ha spiegato le tre condizioni poste allo studio per l’uscita del film ad aprile 2027: "Lo studio mi ha detto se possono avere il finale di Fast ad aprile 2027. Ho risposto: ‘A tre condizioni, perché ho ascoltato la mia fan base’". Le richieste riguardano un ritorno a Los Angeles, il recupero della cultura delle auto e delle corse su strada e la riunione tra Dom e Brian. Quest’ultima cosa non dovrebbe essere molto complicata da realizzare poiché in Fast 7, il personaggio di Brian era già apparso grazie ai fratelli di Walker, Cody e Caleb. A proposito di quella scelta, il supervisore degli effetti visivi Joe Lettieri spiegò: "Era troppo importante completare la storia nel rispetto della memoria di Paul, per assicurarci che, guardandola, non pensassi al lavoro che avevamo fatto. Se eri un fan, stavi guardando l’interpretazione di Paul e gli stavi dicendo addio".

Dove vedere in streaming l’intera saga di Fast & Furious

Se nell’attesa dell’ultimo capitolo desiderate rivedere in streaming l’intera saga di Fast & Furious, la trovate in streaming su Prime Video e Netflix.

