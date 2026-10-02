Fast & Furious, la serie TV è realtà e c'è già una data d'uscita: Vin Diesel lancia la bomba sul futuro della saga Svolta clamorosa per il franchise miliardario: Vin Diesel conferma l'arrivo della prima serie televisiva ufficiale e svela i dettagli sul futuro della saga

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Universal Pictures

CONDIVIDI

La serie TV live-action di Fast & Furious è ufficialmente in arrivo. Dopo i primi rumor circolati all’inizio dell’anno, è arrivato il via libera definitivo alla produzione dello show.

Fast & Furious diventa una serie TV con Vin Diesel a capo del pogetto

La serie arriverà sulla piattaforma streaming Peacock che, al momento, non è visibile in Italia, ma è molto probabile che il successo dello show la porti presto anche nel nostro paese. Il lancio è previsto entro il 2028, in concomitanza con l’uscita al cinema del prossimo capitolo della saga sul grande schermo, intitolato Fast Forever (fissato per il 17 marzo 2028). Lo studio di produzione principale è Universal Television. Gli showrunner e sceneggiatori Mike Daniels e Wolfe Coleman saranno al comando dell’episodio pilota, oltre che produttori esecutivi. Al timone del progetto figura ovviamente Vin Diesel come produttore esecutivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante la presentazione dei palinsesti, Vin Diesel ha raccontato com’è nata l’idea di questo passaggio sul piccolo schermo: "Nell’ultimo decennio ci siamo resi conto che i fan volevano di più. Volevano che approfondissimo i personaggi storici e le loro storie.", ha esordito, spiegando che il desiderio era condiviso anche dagli addetti ai lavori. Poi è arrivata la giusta occasione quando "Donna Langley ha preso la guida di tutto: lì ho capito che l’identità dei personaggi e quello spirito di ‘famiglia’ che ci unisce sarebbero stati tutelati anche in TV." La vera bomba è però arrivata sul finale, quando Diesel ha annunciato che sono previste "ben quattro serie ambientate nell’universo di Fast & Furious."

La prima serie TV legata alla saga era animata

L’universo di Fast & Furious non è nuovo al formato televisivo: tra il 2019 e il 2021 Netflix aveva già trasmesso per sei stagioni la serie animata Fast & Furious Spy Racers. L’annuncio della nuova serie arriva in un momento simbolico per la saga, nata il 22 giugno 2001 con il primo storico film sulle corse clandestine a Los Angeles interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche