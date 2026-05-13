The Fast and The Furious, Vin Diesel sgomma sul red carpet: è "beato tra le donne" a Cannes Al festival del cinema francese una proiezione speciale per i 25 anni del primo capitolo della saga; presente anche la figlia di Paul Walker

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Vin Diesel sfreccia sul red carpet del Festival del cinema di Cannes assieme a Michelle Rodriguez e a Jordana Brewster per i 25 anni dall’uscita in sala del primo film della saga di Fast & Furious. La kermesse francese omaggia uno dei franchise più redditizi della storia e che si appresta, per bocca dello stesso Diesel, ad accogliere almeno 4 nuove serie tv, attualmente in lavorazione. Sul red carpet presente anche la figlia del compianto attore Paul Walker, Meadow Walker, scomparso nel 2013 e protagonista della saga fino al settimo film nei panni di Brian O’Conner. Al Grand Théâtre Lumière oggi, 13 maggio, in programma una proiezione speciale di The Fast and The Furious, uscito nel 2001.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster alla proiezione speciale per The Fast & The Furious sul Red Carpet di Cannes

Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, celebri per i ruoli di Letty Ortiz e Mia Toretto nella saga di Fast & Furious, sono state protagoniste dell’omaggio per i 25 anni del franchise al Festival di Cannes 2026 insieme a Vin Diesel. I tre interpreti hanno partecipato a un photocall meraviglioso, in cui hanno messo in luce tutto l’affetto e la stima reciproca che li lega, durante la kermesse cinematografica più importante del mondo, anche più del Festival di Venezia.

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Il 22 giugno 2001 cominciò la storia della fortunatissima saga di Fast & Furious con l’uscita del primo, storico film diretto da Rob Cohen e prodotto da Neal H. Moritz. L’action movie, incentrato sul mondo delle corse clandestine di auto, raccontava del leader di una banda di piloti, Dominic Toretto (Diesel) e dell’agente di polizia sottocopertura Brian O’Conner (Walker). I due sono diventati in pochissimo tempo icone mondiali, con la saga che ha cambiato direzione. Dalle corse illegali su auto modificate a missioni internazionali tra inseguimenti spettacolari e acrobazie folli ai limiti della fisica. Il tutto con sempre al centro il tema della famiglia.

La saga principale, la più longeva di Universal Pictures e che ha fatto a incassare agli studios la bellezza di 7 miliardi di dollari al box office, si concluderà ufficialmente con l’undicesimo film, Fast Forever, in predicato di uscire in sala il 17 maggio 2028 e che ha già annunciato di tornare a calcare le strade di Los Angeles.

4 serie tv su Fast & Furious attualmente in lavorazione

Per ammissione diretta di Vin Diesel in quel di Cannes, Fast & Furious arriverà anche in televisione, trasmesso sull’app di streaming di Peacock. Sono infatti in lavorazione 4 serie tv ambientate nell’universo del franchise. "Per gli ultimi 10 anni sapevamo che i fan volevano di più. La notizia che ho oggi è che Peacock sta lavorando a quattro show che provengono dall’universo di Fast & Furious", ha rivelato Diesel. Parole a cui hanno fatto eco quelle di Donna Langley, a capo di Nbc Universal Entertainment & Studios e con un ruolo diretto nel convincimento dell’attore a partecipare a questi altri progetti: "Ho capito che l’integrità dei personaggi, il fascino internazionale, ciò che ci fa sentire tutti come una famiglia, sarebbero stati tutelati nello spazio televisivo".

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