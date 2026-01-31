Fast & Furious, grandi novità per il gran finale della saga: quando esce al cinema e il titolo ufficiale Ci sarà ancora da attendere per il capitolo conclusivo della saga, Fast Forever: Vin Diesel vuole lasciare una grande eredità ai fan con Fast & Furious.

L’infinita corsa di Dominic Toretto sta per giungere al suo ultimo, spettacolare traguardo. Universal Pictures ha annunciato ufficialmente che il prossimo capitolo del franchise, intitolato Fast Forever, debutterà nei cinema il 17 marzo 2028. L’annuncio è stato accompagnato da un post emozionante di Vin Diesel su Instagram, in cui l’attore ha condiviso una foto che lo ritrae insieme al compianto Paul Walker, sottolineando come questa saga sia diventata un’eredità destinata a durare per sempre. L’attesa per i fan sarà ancora lunga: tra l’uscita di Fast X nel 2023 e il debutto di Fast Forever finiranno per passare ben cinque anni. Nonostante le iniziali previsioni che ipotizzavano un rilascio nel 2025 o 2026, lo studio e i produttori, tra cui lo stesso Diesel e Neal Moritz, hanno deciso di prendersi il tempo necessario per allineare storia e budget, garantendo una conclusione all’altezza delle aspettative.

Fast Forever: un franchise da record tra numeri e nostalgia

In venticinque anni di storia, i film di Fast & Furious hanno incassato la cifra astronomica di 7,3 miliardi di dollari a livello globale, confermandosi come la proprietà intellettuale più redditizia e longeva di Universal. Il picco è stato raggiunto nel 2015 con Furious 7, capace di generare 1,5 miliardi di dollari, mentre l’ultimo Fast X ha raccolto 704 milioni di dollari nel mondo. Oltre ai numeri, Fast Forever punta tutto sul fattore emotivo. Diesel ha anticipato che la pellicola rappresenterà un ritorno alla street racing e alla car culture che hanno definito i primi capitoli. Non mancherà il legame indissolubile con Brian O’Conner, il personaggio di Paul Walker; l’attore ha infatti suggerito una sorta di reunion tra Dom e Brian, per chiudere il cerchio iniziato nel 2001. I fan hanno cominciato ad azzardare teorie, ma al momento non è dato sapere come verrà omaggiato il compianto Walker.

Cosa aspettarsi da Fast Forever

Dietro la macchina da presa tornerà Louis Leterrier, già regista di Fast X, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Christina Hodson e Oren Uziel. La storia riprenderà dall’esplosivo cliffhanger del capitolo precedente, che vedeva Dom e suo figlio Little Brian intrappolati in una diga sotto l’attacco del folle Dante, interpretato da Jason Momoa. Il cast vedrà il ritorno dei volti storici: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang. Grande attesa anche per i ritorni già anticipati nelle scene post-credit di Fast X, ovvero Dwayne Johnson nei panni di Hobbs e Gal Gadot in quelli di Gisele. Fast Forever non sarà solo un film d’azione, ma una celebrazione della famiglia costruita in oltre due decenni, pronta a correre l’ultima gara per difendere il proprio lascito.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

