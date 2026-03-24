Fast & Furious, Vin Diesel verso la corsa finale tra responsabilità e passione: poi la conferma che spacca il cuore
Vin Diesel racconta il peso emotivo del gran finale di Fast & Furious, Fast Forever: tra responsabilità, ritorno alle origini e corse che hanno fatto la storia.
E’ una delle saghe cinematografiche più belle e coinvolgenti in assoluto e, purtroppo, come ogni cosa, anche essa avrà una fine. Vin Diesel ha parlato del "peso" nel chiudere la saga Fast & Furious, trasformandolo in pura energia. L’ultimo capitolo, Fast Forever, ha avuto un percorso difficile verso il grande schermo: dopo Fast X (2023), la reazione tiepida di pubblico e critica ha rallentato i tempi, portando all’uscita fissata al 17 marzo 2028. Ma vediamo cos’ha rivelato l’attore.
Fast Forever, le parole di Vin Diesel sull’ultimo capitolo della saga Fast & Furious
Chiudere una saga leggendaria porta con sé un peso speciale, e Vin Diesel lo sa bene. Parlando di Fast Forever, ultimo capitolo di Fast & Furious, ha spiegato come questa responsabilità trasformi quel peso in energia: "Lo prendi come carburante". Dopo Fast X (2023), concepito come prima parte di un finale in due atti, la risposta poco convincente di pubblico e critica ha ritardato l’uscita di Fast Forever, ora fissata al 17 marzo 2028. Diesel riflette sul peso del finale: "C’è un peso particolare che deriva dal dover realizzare un finale. Una responsabilità che senti nel petto, verso tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, verso il pubblico che è rimasto. Non la prendi alla leggera. La prendi come carburante." Per lui, tornare a Los Angeles, dove tutto è cominciato, è un’esperienza speciale: "La città che ha reso vivo il primo film, ancora qui, ancora presente. Tornare a casa per chiudere la storia nel modo giusto. Non è logistica. È un dono."
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Accanto a Diesel, lo sceneggiatore Michael Lesslie lavorerà per rendere il finale "reale che pulsa al suo interno", riportando la saga alle origini senza perdere l’epicità delle ultime avventure. Riguardo al lavoro collettivo, Diesel ha sottolineato: "L’incontro di artisti attorno a qualcosa che conta. Una conversazione ne genera un’altra. Una collaborazione apre una porta che non sapevi esistesse. Nessuno fa tutto questo da solo. Nessuno l’ha mai fatto. Questa volontà di costruire insieme qualcosa che nessuno di noi potrebbe costruire da solo, ecco, questa è la cosa che preferisco di questo lavoro. Da sempre."
Fast Forever, Vin Diesel svela chi curerà la sceneggiatura del capitolo finale
Come si deduce dal post che ha condiviso Vin Diesel, Mike Lesslie scriverà la sceneggiatura del film diretto da Louis Leterrier, basandosi sul lavoro di Aaron Rabin e Zach Dean; inoltre, potrebbe presto occuparsi anche del reboot di X-Men. Sempre dal suo post, si evince anche un’altra cosa che va a confermare ciò che, purtroppo, i fan già sanno: questo sarà l’ultimo capitolo della saga. Lo si capisce da questa frase: "Si sente un certo peso quando si lavora a un capitolo finale."
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01 Aprile 2026
Fast Food NationRai Movie
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