Fast & Furious, il sogno dei fan diventa realtà: la saga arriva in tv in una veste completamente inedita. L’annuncio (inaspettato) di Vin Diesel La saga di Fast & Furious si espande in TV: Vin Diesel conferma lo sviluppo di quattro nuove serie che porteranno il franchise su un nuovo livello narrativo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Pensavamo di dirgli addio con l’ultimo film che dovrebbe arrivare al cinema nel 2028 ma, a quanto pare, la saga leggendaria non terminerà con Fast Forever. Avete capito a cosa ci riferiamo, vero? L’iconico universo di Fast & Furious si espanderà ulteriormente e arriverà in TV. Peacock starebbe lavorando a ben quattro serie tv e, a confermarlo nelle scorse ore, è stato lo stesso Vin Diesel. Scopriamo tutti i dettagli.

Fast & Furious, in arrivo quattro serie TV: l’annuncio di Vin Diesel

Peacock si prepara a portare Fast & Furious anche in televisione con lo sviluppo di quattro serie ambientate nell’universo del franchise, progetto annunciato da Vin Diesel durante l’evento NBCUniversal a New York. Si tratta della più ampia espansione del brand al di fuori del cinema. Vin Diesel ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo insieme a Neal Moritz e Chris Morgan, mentre le serie saranno prodotte da Universal Television con Mike Daniels e Wolfe Coleman come co-showrunner. L’idea di una versione televisiva della saga è in discussione da oltre dieci anni e ha trovato concretezza con il coinvolgimento di Donna Langley, considerata fondamentale per preservare tono e personaggi. Tra le dichiarazioni, Vin Diesel ha affermato: "Peacock sta lanciando quattro show nell’universo di Fast and Furious. Come tutti sapete, teniamo molto a questi film, ma nell’ultimo decennio ci siamo resi conto che i fan volevano di più, volevano che espandessimo i personaggi storici, le loro storie. E nell’ultimo decennio, il desiderio è stato quello di entrare nel mondo della televisione". Donna Langley ha sottolineato: "Ed è stato allora che ho capito che l’integrità dei personaggi, il fascino internazionale, ciò che ci fa sentire tutti come una famiglia, sarebbero stati tutelati nello spazio televisivo".

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L’operazione segna una svolta strategica per Universal, che punta a trasformare Fast & Furious in un vero e proprio universo narrativo multipiattaforma, forte di oltre 7 miliardi di dollari incassati e undici film. Le nuove serie potrebbero approfondire "legacy characters" e storie collaterali, proseguendo l’espansione anche oltre Fast Forever (atteso per il 2028). La TV permetterebbe inoltre di esplorare un tono più vicino alle origini urbane e criminali del franchise, con la sfida di mantenere coerenza narrativa in un’espansione così ampia.

Fast & Furious: Fast Forever, quando esce l’ultimo capitolo della saga cinematografica

Fast Forever, capitolo conclusivo di Fast & Furious, è stato posticipato al 17 marzo 2028 dopo le reazioni poco convincenti a Fast X (2023), pensato come parte iniziale del finale della saga. Vin Diesel ha descritto il progetto come carico di responsabilità, ma anche come una fonte di energia creativa, soprattutto nel tornare a Los Angeles per chiudere la storia dove tutto è iniziato. Ha inoltre sottolineato il valore del lavoro di squadra e della collaborazione tra artisti. La sceneggiatura sarà affidata a Michael Lesslie, insieme a Louis Leterrier alla regia e ai contributi di Aaron Rabin e Zach Dean, con l’obiettivo di riportare la saga alle sue origini mantenendo però l’epicità dei capitoli recenti.

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