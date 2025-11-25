Trova nel Magazine
Dopo The Last of Us, c'è una novità incredibile che farà impazzire tutti gli amanti dei videogiochi

L'amatissimo videogioco, Far Cry, diventa serie tv grazie a FX: ogni stagione esplorerà nuovi mondi e personaggi, tra violenza, azione e avventure adrenaliniche

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Da un po’ di tempo circolavano delle voci al riguardo e, finalmente, è arrivata la conferma: il celebre videogioco Far Cry avrà una serie tv a cui sta già lavorando FX. Dopo Fallout, The Last of Us e tanti altri, anche questo franchise sbarcherà sul piccolo schermo con un adattamento live-action. Alla guida del progetto ci sarà il rinomato sceneggiatore Noah Hawley e, anche se non troppi, abbiamo già dei piccoli dettagli da svelarvi.

Far Cry, cosa sappiamo sulla serie basata sul famoso videogioco

Stando a quanto si apprende da Variety, il celebre videogioco Far Cry avrà un adattamento televisivo: FX collaborerà con Noah Hawley, creatore di Fargo e Alien: Pianeta Terra, per un drama antologico basato sulla saga di Ubisoft. La serie, disponibile in streaming internazionale su Disney+, coinvolgerà anche Rob McElhenney, ideatore di C’è sempre il sole a Philadelphia, come produttore esecutivo e protagonista del primo ciclo di episodi. Ogni stagione racconterà una storia autonoma in ambientazioni diverse con nuovi personaggi, proprio come nei videogiochi dal 2004.

La trama dei sei capitoli principali, eccetto gli spin-off, si svolge in epoca contemporanea in contesti rurali, dove il protagonista affronta despoti locali. Con oltre 100 milioni di giocatori unici, Far Cry è uno dei franchise più popolari di Ubisoft, insieme a Assassin’s Creed, anch’esso in fase di adattamento live-action per Netflix. Hawley, a tal proposito, ha dichiarato: "Ciò che amo del franchise di Far Cry è che è un’antologia. Ogni gioco è una variazione al tema, proprio come lo è ogni stagione di Fargo. Creare una grande serie d’azione che possa cambiare di anno in anno, pur esplorando sempre la natura dell’umanità attraverso questa lente complessa e caotica è un sogno che si avvera. Sono entusiasta di collaborare con Rob e di portare sullo schermo la nostra comune sensibilità irriverente e ambiziosa". McElhenney ha ringraziato Ubisoft per avergli concesso uno dei mondi videoludici più iconici: "Lavorare al fianco di Noah Hawley è un sogno che si realizza. Ubisoft è stata straordinariamente generosa, affidandoci uno dei mondi videoludici più iconici mai creati. E in tutto questo, la mia famiglia a FX continua a sostenermi con la sua costante fiducia e il suo supporto".

Nick Grad, presidente di FX Entertainment, ha invece espresso entusiasmo per la collaborazione e per la possibilità di raccontare la storia in modo originale e coinvolgente: "FX ha avuto una magnifica collaborazione con Rob Mac e Noah Hawley per un totale di sei serie e 32 stagioni, e non potremmo essere più entusiasti che uniscano le forze per Far Cry. Non ho dubbi che racconteremo questa storia in modo originale, avvincente e incredibilmente divertente. Vogliamo anche ringraziare i nostri partner a Ubisoft per averci affidato questa amata proprietà."

I videogiochi che hanno avuto un adattamento televisivo: da The Last of Us ad Assassin’s Creed

Da qualche anno, ormai, Hollywood (e diverse piattaforme) crede nel potenziale dei videogiochi. Dopo il successo di The Last of Us su HBO e Fallout su Prime Video, sono in sviluppo numerose serie tratte da game come Assassin’s Creed, Among Us, Death Stranding, God of War, Horizon Zero Dawn, Life Is Strange, Mass Effect e Tomb Raider. Noi continueremo ad aggiornarvi.

Personaggi

Rob

Aurelio De Laurentiis

Justin Timberlake

Pedro Pascal

Pedro Pascal

