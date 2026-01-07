FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca
Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della canzone italiana: le quotazioni dei cantanti in gara, quanti ‘baudi’ costano
Il countdown verso Sanremo 2026 segna -47 giorni ma si è già entrati in pieno clima kermesse. Oggi mercoledì 7 gennaio 2026, infatti, si apre ufficialmente il FantaSanremo. Gli organizzatori del fantasy game del Festival della canzone italiana hanno svelato tutte le quotazioni degli artisti in gara ed è già possibile comporre e iscrivere la propria squadra. Scopriamo come funziona e tutti i dettagli.
FantaSanremo, le quotazioni: quanto costano i cantanti
Condotto da Carlo Conti, il Festival di Sanremo 2026 andrà in scena dal 24 al 28 febbraio al teatro Ariston e, come ormai da tradizione, per il pubblico sarà possibile partecipare al FantaSanremo. Le iscrizioni al fantasy game del Festival della canzone italiana sono già aperte a partire da oggi mercoledì 7 gennaio e sono state svelate tutte le cifre di questa edizione. "Quest’anno è stato difficilissimo decidere le quotazioni perché non c’è un grande favorito rispetto agli anni scorsi e soprattutto saranno in gara tantissimi giovani esordienti, potenzialmente degli affari" ha dichiarato a La Repubblica Giacomo Piccinini, tra gli ideatori del FantaSanremo.
Con l’apertura ufficiale del FantaSanremo sono ovviamente state rivelate tutte le quotazioni dei cantanti in gara, vale a dire il prezzo (in ‘baudi’) di ogni ‘Big’ per formare la propria squadra. I più ‘costosi’, un po’ a sorpresa, sono Tommaso Paradiso e Fedez-Masini: l’ex leader dei Thegiornalisti e la rinnovata coppia del rapper e il cantautore fiorentino valgono rispettivamente 17 baudi. Con 16 baudi ci si può assicurare invece Dargen D’Amico, Arisa ed Ermal Meta; tra i più ‘economici’ spiccano i nomi di due ‘veterani’ come Francesco Renga e J-Ax (13 baudi). Di seguito tutte le cifre:
- 17 baudi; Tommaso Paradiso, Fedez e Masini
- 16 baudi; Arisa, Dargen D’Amico ed Ermal Meta
- 15 baudi; Aka 7even, Lda, Levante, Luchè e Malika Ayane, e Michele Bravi e Serena Brancale
- 14 baudi; Bambole di pezza, Eddie Brock e Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei e Nayt
- 13 baudi; Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf e Tredici Pietro
Come funziona il FantaSanremo: come partecipare
Per partecipare al FantaSanremo 2026 basterà collegarsi alla piattaforma dal sito ufficiale o tramite app, scaricabile da App Store o Google Play. Una volta effettuata l’iscrizione l’utente sarà chiamato a formare una squadra con gli artisti in gara a Sanremo. Con 100 baudi (la valuta ufficiale del gioco) bisognerà ‘comprare’ sette cantanti: ogni sera si schierano 5 titolari (tra cui va scelto anche un capitano, in grado di fare guadagnare più punti) e due riserve.
