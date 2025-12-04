FantaSanremo, intervista ai creatori: "Conti ci ha sorpreso, arrivano le FantaQuotazioni"
Abbiamo commentato i cantanti scelti da Carlo Conti con Giacomo Piccinini, tra gli ideatori del celebre gioco parallelo alla kermesse. L’intervista.
Carlo Conti con il suo cast di Sanremo 2026 è riuscito a sorprendere anche i creatori del FantaSanremo, il fantasy game che di anno in anno, a partire dal 2021, è sempre più parte della liturgia del Festival. Collegato con noi c’è Giacomo Piccinini che, con i suoi compagni, ha iniziato il rush finale in vista dell’annuncio delle FantaQuotazioni («sarà entro Natale», ci svela). Sorpresi, ma contenti: «Tantissimi giovani e tantissimi esordi», ci dice citando tra i nomi che aspetta con più curiosità Fulminacci, Maria Antonietta e Colombre. Avrebbe invece scommesso sulla presenza dell’accoppiata Fedez-Marco Masini e di Tommaso Paradiso. Sono gli unici due nomi che ha azzeccato al TotoFestival, il contest lanciato dal team del FantaSanremo per ingannare l’attesa dell’annuncio degli artisti che saranno sul palco dell’Ariston a fine febbraio.
«Ma questi sono tutti cantanti da pochi baudi (la moneta del FantaSanremo, ndr)», recitava uno dei tanti post pubblicati su X per commentare il cast scelto da Carlo Conti. Ma attenzione: «I classici outsider sono poco quotati dai bookmaker poi in Riviera, magari, fanno una marea di punti al FantaSanremo. Lo scorso anno Lucio Corsi e Brunori Sas costavano pochissimo e alla fine sono arrivati altissimi sia nella classifica finale del Festival che nella nostra», chiarisce Giacomo.
Tra un aneddoto e l’altro, nell’intervista ci ha anche raccontato a quale cantante affiderebbe un master sul FantaSanremo (spoiler è tra quelli in gara nel 2026) e chi sono gli artisti in Riviera a febbraio che, oltre all’ugola, stanno già scaldando i motori. Obiettivo guadagnare punti nel gioco che nel 2025 ha toccato il record di cinque milioni di squadre iscritte.
